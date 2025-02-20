Жена Бибера показала фото в кожаном микроплатье с глубоким декольте

Американская модель и жена канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер показала фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость предстала в облегающем кожаном микроплатье с глубоким декольте. Помимо этого, звезда надела капроновые колготки и босоножки на высоких каблуках, нанесла макияж и сделала укладку. Свой образ она дополнила клатчем Saint Laurent.

© Lenta.ru

Известно, что Бибер посетила мероприятие по случаю запуска карандашей для губ собственного бьюти-бренда Rhode.

В январе Хейли Бибер на новых фото сравнили в сети с дикобразом из-за огромной шубы. Знаменитость запечатлели вместе с подругой, моделью Кендалл Дженнер, в городе Аспен, который известен своим горнолыжным курортом.