Супермодель Ирина Шейк снялась в боди с глубоким декольте

Полуобнаженная супермодель Ирина Шейк снялась в шкуре и чулках. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Ирина Шейк приняла участие в рекламной кампании бренда Mowalola. Супермодель предстала перед камерой в светлом мохнатом боди с декольте до пупка без бюстгальтера. Манекенщица дополнила образ телесными чулками и босоножками на каблуках. Стилист сделал знаменитости укладку с эффектом мокрых волос, а визажист — макияж с черной подводкой и нюдовыми губами.

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В конце января Ирина Шейк появилась на показе кутюрной коллекции Celia Kritharioti, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Супермодель дефилировала на шоу в черном макси-платье с разрезом до бедра и вырезами. Знаменитость также надела туфли на каблуках в тон. Визажисты сделали манекенщице макияж в с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты — гладкий пучок.

До этого Ирина Шейк прошлась на показе бренда Jacquemus. Супермодель вышла на подиум в белом топе с открытой спиной и вырезами по бокам без бюстгальтера. Манекенщица также надела юбку-миди с пушистой аппликацией и туфли на каблуках.