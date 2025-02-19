«Это прискорбно». В Сети не оценили преображение звезды «Эйфории»

Внешность популярного австралийского актера Джейкоба Элорди после смены прически описали в сети фразой «это прискорбно». Кадры публикует Daily Mail.

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27-летний артист, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Эйфория», посетил Берлинский международный кинофестиваль. Так, он предстал перед камерой в сером свитере и черных брюках. При этом гость мероприятия продемонстрировал бакенбарды и новую стрижку — удлиненные на висках и затылке волосы.

Читатели издания высказались о преображении звезды в комментариях. «Это прискорбно», «Ужасная прическа для его формы лица, она делает его женственным», «С такими волосами он выглядит старше», «Его брови похожи на гусениц», «Раньше выглядел намного лучше», «Доказательство того, что даже если вы потрясающе выглядите, маллет — это не очень хорошая идея», — отметили юзеры.

В декабре 2024 года звезда «Эйфории» американская актриса Сидни Суини ответила на критику откровенных снимков без фотошопа.