Шведский бренд одежды, обуви и аксессуаров H&M прокомментировал слухи о возвращении в Россию. Об этом пишет РБК Life.

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Представители модной марки отреагировали на сообщения о возможном возвращении на российский рынок компаний, которые приостановили работу в 2022 году.

«В настоящее время у нас нет планов возобновлять работу в России», — заявили собеседники издания.

18 июля H&M объявил о сворачивании бизнеса в России на фоне нестабильной политической ситуации и проблем с ведением бизнеса. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон поблагодарила российских сотрудников за работу.