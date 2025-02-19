Хейли Бибер запустила новую коллекцию карандашей для губ

Модель и бизнесвумен Хейли Бибер пришла на вечеринку в провокационном мини-платье. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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28-летняя Хейли Бибер устроила закрытое мероприятие по случаю запуска карандашей для губ собственного бьюти-бренда Rhode. Модель выбрала для вечера черное кожаное микроплатье с декольте, которое дополнила колготками, туфлями на каблуках и клатчем Saint Laurent. Бизнесвумен уложила волосы в локоны и сделала макияж с черными стрелками и карандашом для губ. Знаменитость также поделилась фото с приглашенными гостями. При этом супруг Хейли, Джастин Бибер, не был замечен на снимках.

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На прошлой неделе влюбленные показали, как отпраздновали День святого Валентина. Несмотря на слухи о проблемах в браке, модель и певец устроили романтического свидание. Бизнесвумен позировала в топе, коротких шортах и шубе. Поп-исполнитель стоял перед зеркалом с голым торсом в леопардовом галстуке.

Недавно поклонники Джастина Бибера заметили, что он отписался от своей жены Хейли в Instagram. Позже артист сделал в личном блоге заявление, написав, что некто зашел с его аккаунта и сделал это. Спустя время поп-исполнитель удалил публикацию.