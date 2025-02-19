Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс похвасталась фигурой в черном купальнике. 60-летняя актриса попала в объективы папарацци во время отдыха на пляже в Сиднее. Кадры публикует зарубежный портал Daily Mail.

На новых снимках Кортни предстала в комплекте черного цвета и не скрывалась от фотографов. Она улыбалась и выглядела довольной без укладки и макияжа. Отдыхала она не одна, а со своей 20-летней дочерью. Наследница выбрала разноцветный купальник, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Пользователи Сети отметили в комментариях, что актриса совсем не меняется с годами. Видно, что она держит себя в форме и занимается спортом.

Напомним, что Кокс родила дочь от бывшего мужа Дэвида Аркетта.

Не так давно звезда рассказывала о своих секретах молодости. Она призналась, что тщательно следит за внешностью и не выходит из дома без солнцезащитного крема. В ее косметичке есть средства для увлажнения кожи. Кроме того, она делает процедуры.

Ранее мы писали о том, что 20-летняя сестра Бьянки Цензори повторила ее популярный образ в колготках и боди. Она опубликовала снимок в соцсетях, а мать девушек поддержала наследницу.