Стилист назвал новый тренд в окрашивании волос

Окрашивания в стиле «вишневая кола» и «имбирный пряник» вошли в список трендов весны и лета 2025 года. Об этом «Газете.Ru» рассказала бренд-технолог бьюти-пространства «Шевелюр» Яна Кондратьева.

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«Окрашивание "вишневая кола" (Cherry Cola) сочетает в себе красные и коричневые оттенки, создавая насыщенный и глубокий цвет. Оно подходит тем, кто хочет добавить драматичности и насыщенности в свой образ», — заявила стилист.

Кондратьева отметила, что такой цвет быстро смывается с волос, поэтому необходимо использовать оттеночные шампуни или маски, чтобы поддерживать его в домашних условиях.

Еще один тренд весны и лета — окрашивание в стиле «имбирного пряника» (Ginger Spice). По словам эксперта, медно-рыжий оттенок подойдет девушкам с теплым оттенком кожи.

Кондратьева также рекомендовала присмотреться к бразильскому окрашиванию. Стилист отметила, что техника балаяж с добавлением теплых карамельных оттенков понравится брюнеткам, желающим добавить светлые акценты, не переходя к полному блонду. Эксперт заявила, что такое окрашивание подходит для всех типов кожи и является простым в уходе — корни отрастают постепенно, не требуя частых коррекций.

Женщинам со смуглой или персиковой кожей Кондратьева посоветовала сделать окрашивание в технике «мокко мусс» (Mocha Mousse).

«Глубокий, насыщенный коричневый с легким холодным подтоном создаст элегантный и сбалансированный образ», — заявила стилист.

В заключение Кондратьева отметила, что теплые оттенки блонда и русый цвет волос остаются востребованными в 2025 году.

До этого топ-колорист Ирина Третьякова рассказала, что тонирующие спреи для волос помогут быстро замаскировать отросшие корни и скрыть седину. По ее словам, можно также нанести тонирующие тени для волос спонжем по линии пробора и зафиксировать их лаком, чтобы они не осыпались.