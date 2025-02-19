Как адаптировать эстетику 60-х к современным образам

В какое интересное время совершенной эклектики мы живем! С одной стороны, тут у нас сплошной оверсайз и широченные джинсы, а с другой — мода 60-х годов. Это смелые линии, четкие силуэты и утонченная женственность.

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Этот легендарный период подарил нам мини-юбки, платья-трапеции, элегантные пальто и графичный макияж, которые снова вернулись на подиумы. В 2025 году мы видим переосмысленные образы легендарных икон стиля — от Твигги до Жаклин Кеннеди, но с современными акцентами.

Как адаптировать изящную эстетику 60-х к сегодняшнему дню и с чем носить трендовые вещи? Давайте разберемся вместе со стилистом Машей Ведерниковой.

Что в тренде? Главные элементы стиля 60-х

Прежде всего, это А-силуэт — платья и пальто с расширением от линии груди или талии создают изящный и легкий образ. В мини-юбках — это культовая длина 60-х (то есть почти полное ее отсутствие), которая снова на пике популярности. В тренде — жесткие ткани, геометричные линии и высокие посадки.

«Костюмы из ткани одного вида (укороченные жакеты и мини-юбка) создают элегантный и женственный дуэт. Воротник-стойка — добавляет ретро-акцента даже в самый минималистичный наряд. Очень актуальны геометрические принты и монохром — полоски, ромбы, черно-белые сочетания, а также чистые яркие цвета: белоснежный, желтый, синий, оранжевый, красный. Сапоги-трубы и балетки с квадратным мысом — классическая обувь той эпохи, которая снова актуальна», — перечисляет стилист главное.

Создаем гармоничные силуэты

Одежда 60-х известна своей геометричностью и лаконичностью, поэтому важно правильно подбирать пропорции. Если выбираете мини-юбку, уравновесьте образ закрытым верхом: гольф, жакет или рубашка с длинными рукавами. Платье А-силуэта лучше носить с высокими сапогами, чтобы удлинить ноги. А если хочется добавить объема, выбирайте укороченные жакеты и пальто, которые подчеркивают талию.

Играем с принтами и текстурами

В 60-е годы мода была яркой и графичной, но в 2025 году мы носим такие вещи с чуть большей сдержанностью.

«Для баланса сочетайте принтованный элемент с однотонными вещами. Добавьте небольшие винтажные аксессуары: лакированную сумку, широкую ленту для волос или солнцезащитные очки „кошачий глаз“, бледную помаду и банты», — советует стилист.

Делаем акцент на обуви

Обувь 60-х — это выразительные формы и удобство. Какие модели выбирать?

Сапоги-трубы — идеально подходят к мини-платьям и юбкам, а балетки с квадратным мысом — универсальный вариант, который добавляет ретро-изящества. Туфли на невысоком каблуке (kitten heels) — элегантны и удобны, отлично смотрятся с костюмами.

Добавляем винтажные аксессуары

Широкие ободки и повязки на голову — идеальный акцент для минималистичного наряда (вспоминаем образ «Невиноватая я, он сам пришел»). Мини-сумки на коротком ремешке — элегантные, компактные, идеально дополняют образ.

«Лучше, если крупные серьги-кольца или геометрические украшения будут перекликаться с принтами 60-х на одежде. Не бойтесь смелых очков — например, больших квадратных или „бабочек“ с цветными линзами», — говорит эксперт.

Модернизируем стиль, добавляя современные акценты

Главное правило — не превращать образ в костюм эпохи, а адаптировать его к современности. Смешивайте винтаж с минимализмом — наденьте лаконичный тренч поверх мини-платья или добавьте к жакету 60-х современные джинсы.

Играйте с материалами — комбинируйте твид с кожей или добавляйте прозрачные элементы, но не перегружайте образ ретро-деталями — достаточно одного-двух акцентов.