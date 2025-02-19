Ким Кардашьян и Nike запустят новый бренд спортивной одежды

Два гиганта индустрии, Nike и Skims, объединяют усилия для создания нового бренда спортивной одежды под названием NikeSkims. Этот проект обещает стать настоящим прорывом, объединив технологии, дизайн и философию двух компаний. Первая капсульная коллекция NikeSkims поступит в продажу весной 2025 года, но пока только в США. Международный рынок сможет оценить новинку лишь в 2026 году.

NikeSkims — не просто очередная коллаборация, а полноценный бренд, который ставит перед собой амбициозную цель: изменить глобальную индустрию фитнеса и спортивной одежды. Компании работали над созданием дебютной коллекции почти год, используя передовые технологии Nike, такие как Dri-Fit, и уникальные дизайнерские решения от Skims.

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Dri-Fit — это инновационная ткань, которая активно используется Nike в производстве спортивной одежды. Она обеспечивает эффективное отведение влаги, позволяя коже дышать даже во время интенсивных тренировок. Skims, в свою очередь, привносит в коллекцию свой фирменный подход к дизайну, который уже завоевал любовь миллионов благодаря безупречному крою и акценту на комфорте.

Философия нового бренда

Президент Nike по работе с потребителями Хейди О’Нил подчеркнула, что главная цель NikeSkims — вдохновить женщин заниматься спортом, обеспечив их не только функциональной, но и стильной одеждой.

«Мы рады создать бренд, который обеспечит женщин уверенностью и комфортом. Это партнерство объединяет лучшее из обоих миров и открывает возможность изменить отрасль», — отметила она.

Skims, основанный Ким Кардашьян, уже давно зарекомендовал себя как бренд, который ставит во главу угла комфорт и уверенность в себе. Его белье и одежда стали настоящим хитом среди женщин по всему миру. Теперь, объединившись с Nike, Skims выходит на новый уровень, предлагая решения для активного образа жизни.

Что ждать от первой коллекции?

Хотя подробности о первой коллекции NikeSkims пока держатся в секрете, можно предположить, что она будет включать в себя спортивные костюмы, леггинсы, топы и аксессуары, которые сочетают в себе функциональность и стиль. Учитывая репутацию обоих брендов, можно ожидать, что одежда будет выполнена в нейтральных и пастельных тонах, которые легко комбинировать между собой.

Кроме того, коллекция, вероятно, будет включать в себя элементы, подчеркивающие женственность — акценты на талии, удлиненные силуэты и мягкие ткани. Это сделает ее не только идеальной для тренировок, но и для повседневной носки.

Почему это важно?

Коллаборация Nike и Skims — шаг к тому, чтобы сделать спортивную одежду более инклюзивной и доступной для женщин всех возрастов и размеров. Оба бренда известны своим вниманием к потребностям клиентов, и их совместный проект, скорее всего, продолжит эту традицию.

Когда ждать?

Как уже упоминалось, первая коллекция NikeSkims появится в продаже весной 2025 года, но только в США. Для международного рынка новинка станет доступной лишь в 2026 году. Это решение, вероятно, связано с желанием брендов протестировать спрос и получить обратную связь от американской аудитории перед выходом на глобальный уровень.