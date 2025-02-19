В сети удивились внешности блогерши после расставания с возлюбленным

Блогерша Хлоя Уайт с никнеймом @@chloe.w.hite показала внешность после расставания с возлюбленным и удивила пользователей сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok, насчитывающая 76,7 тысяч подписчиков.

В размещенном видео британка рассказала, что решила поработать над собой после разрыва отношений с избранником. Девушка призналась, что избавившись от лишнего веса, она почувствовала себя другим человеком. По ее словам, она стала больше двигаться и употреблять сбалансированные порции еды.

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Так, в начале ролика она показала свою пышную фигуру в облегающем розовом комбинезоне и сером кардигане. Затем девушка предстала перед камерой в спортивном топе и велосипедках, демонстрируя стройное тело с разных ракурсов.

Зрители восхитились трансформацией инфлюэнсерши и стали обсуждать ее в комментариях под постом.

«Ты и раньше была ошеломляющей, но теперь ты светишься уверенностью», «Ты выглядишь как другой человек!», «Ого, какая ты молодец! Теперь видно, как ты себя любишь», «Поздравляю», — писали они.

В январе сообщалось, что блогерша Майя Бересфорд из Великобритании показала внешность без наращенных ресниц и чрезмерного макияжа и восхитила пользователей сети.