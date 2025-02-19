15 бьюти-подарков на 23 Февраля, которые точно понравятся

Выбор подарков для мужчины на 23 Февраля — это всегда стресс. Так что лучше оставаться на территории, в которой мы, девушки, уже разобрались. Приготовили для вас подборку мужских бьюти-подарков на все случаи жизни.

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Подарочный набор, Sesderma Men

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Если мужчина благодаря вам уже продвинулся в уходе, этот набор будет идеальным подарком. Антивозрастной и увлажняющий лосьоны со сложными составами, разработанными для мужской кожи, — отличный вариант.

Набор Shaving Essentials, Clarins

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Все необходимое для идеальной гладкости мужского лица. В наборе гель для умывания, средства до и после бритья, а также масло. Если ваш друг или партнер использует подобные продукты ежедневно, он точно оценит.

Набор космецевтики, Babor

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Космецевтика — продукты для искушенных. В составе набора успокаивающий крем для умывания, ампулы с 10 видами гиалуроновой кислоты и интенсивный восстанавливающий крем, запускающий процессы регенерации кожи.

Набор косметики для тела «Бодрое утро», Ligne St Barth Homme

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Идеальное комбо — гель для душа и лосьон для тела бренда St Barth. Если ваш мужчина регулярно балует вас люксовыми бьюти-подарками, этот набор поможет немного восстановить баланс во вселенной и сделать приятно ему тоже.

Подарочный набор, Lierac Homme

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Хороший подарок для пап. Ничего лишнего: антивозрастной крем-флюид и шариковый дезодорант.

Набор «Благородная классика», Л’Окситан

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Универсальный набор, который подойдет любителям тренажерного зала: гель для душа, бальзам после бритья и дезодорант в удобных размерах, чтобы брать их с собой.

Набор Chill Box Man, Grower

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Набор для чиллового парня. Масло для тела, масло для бороды и натуральное мыло. Все средства идеально дополняют друг друга. Очищение, восстановление, расслабление и увлажнение в одном комбо.

Сет Men, Anna Sharova

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Если вы давно планировали ввести бьюти-рутину в жизнь своего партнера, это знак. Крем-гель после бритья в паре с гиалуроновой сывороткой быстро войдут в привычку и станут незаменимыми средствами в ежедневном уходе.

Подарочный набор After All!, Contently

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Унисекс-набор для мужчин и женщин (8 Марта не за горами). Отличный сет, если теряетесь в догадках, что же подарить. В составе шампунь, гель для душа и лосьон для тела, так что получится угодить всем.

Подарочный набор, M.Aklive

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Комплексное очищение, глубокое увлажнение и восстановление специально для мужской кожи. Небольшой формат продуктов будет удобен для путешественников.

Подарочный набор № 2, Eden for Men

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Отличный подарок хипстеру-миллениалу. Скорее всего, у такого знакомого есть борода, так что гель для бритья по соседству с шампунем и гелем для душа не оставят его равнодушным. А упаковку такой знакомый точно оценит.

Подарочный набор, Pravilnaya Kosmetika

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Косметика Pravilnaya — и кто мы такие, чтобы с ней спорить? Базовый набор из геля для душа 2 в 1 и крема после бритья. Такие вещи лишними не бывают.

Подарочный набор для активных дней, Laboratorium

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Для частых посетителей спортзала — самое оно, ничего лишнего. Компактный и удобный твердый шампунь, гель для душа и дезодорант с интересными отдушками.

Подарочный набор Fresh Power, Carelax

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Вечная классика — набор из шампуня и геля для душа. Гель мягко очищает кожу, не вызывая сухость, а шампунь придает волосам объем и укрепляет их.

Бонус: парфюмерная вода Boxing Club, Scalpers

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Землистый и древесный аромат, в базе которого ветивер и бобы тонка. Сердце смягчается свежестью ириса, фиалки и ревеня и затем оставляет яркий шлейф из бергамота, кардамона и белого перца.