Как избавиться от выпадения волос

Выпадение волос — серьезная проблема, решение которой сложно найти. Однако исследователи установили, что папайя — лучший фрукт для борьбы с недугом.

Основатель клиники Beyond Med Center, доктор Башар Бизра рекомендовал добавить его в рацион. По его словам, во фрукте много коллагена, который считается одним из самых мощных белков в организме. Он также полезен для дермы и среднего слоя кожи.

Доктор заверил, что папайя богата витамином С, способствующим выработке аминокислоты, которая в свою очередь помогает создавать коллаген, что в конечном итоге помогает бороться с облысением. Бизра добавил, что от выпадения волос также помогают персик, киви, яблоко и ананас, сообщает Pravda.ru.

Говорят, седина в волосах — признак старости, а не мудрости. Молодые люди с этим явно не согласились бы. Они задают в соцсетях забавный тренд: хвастаются друг перед другом ранней сединой. Врачи же считают, что ничего хорошего в этом нет. «Вечерняя Москва» узнала, почему молодые парни и девушки стали седеть раньше и как с этим бороться.

Подростки в России начали массово лысеть. За последний год число пациентов с алопецией в возрасте 15–16 лет выросло в четыре раза. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что стало причиной раннего облысения среди школьников.