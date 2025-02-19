52-летняя звезда сериала «Кухня» раскрыла секрет красоты

Российская актриса Елена Ксенофонтова раскрыла секрет красоты. Интервью с ней опубликовал портал «Леди Mail».

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52-летняя звезда сериала «Кухня» рассказала, что придерживается правильного питания. Так, она отказалась от мяса и других животных белков и продуктов, содержащих глютен. Кроме того, в числе благотворно влияющих на организм факторов артистка назвала йогу и растяжку, которыми занимается по утрам, а также контрастный душ.

«Помимо этого, я посещаю косметолога, занимаюсь фейсфитнесом. Обязательно высыпаюсь — сон для женского здоровья и красоты очень важен. Также я пью не меньше двух литров воды в день и стараюсь много гулять», — отметила знаменитость.

В декабре 2024 года российская актриса театра и кино Наталья Рудова также раскрыла секрет красоты.