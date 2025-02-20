Меган Маркл вынуждена сменить название своего бренда

Меган Маркл была вынуждена провести ребрендинг своего лайфстайл-бренда всего за несколько недель до премьеры авторского шоу на Netflix под названием «С любовью, Меган». Герцогиня призналась в видео, что ей пришлось сменить название American Riviera Orchard на As Ever после серии неудач с торговой маркой. Признав, что «было много любопытства» по поводу запуска её компании, Маркл поделилась:

«В прошлом году я подумала: "Знаете что? Американская Ривьера, звучит как такое замечательное название". Это мой район, это прозвище Санта-Барбары, но оно ограничивало меня только тем, что под этой маркой я могу продавать только то, что производилось и выращивалось в этом районе».

Герцогиня Сассекская объяснила, что остановилась на новом названии после того, как Netflix появился не только как соавтор шоу, но и как партнёр в масштабном бизнесе.

«Итак, я подумала об этом и долго ждала момента, чтобы поделиться названием, которое я выбрала в 2022 году, и вот момент настал. As ever означает "как всегда", или некоторые даже говорят "так же, как всегда". Если вы следили за мной с тех пор, как я создала свой блог на The Tig, вы поймёте, что для меня это как нельзя более верно», — сказала герцогиня.

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Меган одновременно представила новый веб-сайт бренда, на котором размещена редкая фотография её дочери, принцессы Лилибет. На очаровательном снимке бывшая актриса и её 3-летняя дочь держатся за руки, прогуливаясь босиком в белых платьях по пышной лужайке с деревьями и Тихим океаном на заднем плане. В последнее время герцогиня нас балует своей активностью!

В День святого Валентина она опубликовала редкое видео, на котором счастливая мама и её 5-летний сын, принц Арчи, наслаждаются рогаликами и клубничным сливочным сыром. В пятничной публикации в социальных сетях Маркл не показала лица малышей.