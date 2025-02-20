В чем секрет худого лица Анны Семенович

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович – девушка с формами. Однако, при этом у нее достаточно подтянутый овал лица, нет второго подбородка. Известный врач дерматолог-косметолог и пластический хирург Мадина Байрамукова по просьбе сайта «Страсти» изучила фотографии 44-летней певицы и предположила, как Анне удается держать себя в форме.

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«Обычно лицо начинает «плыть», когда у человека происходят резкие скачки веса, то есть, когда он в короткий промежуток времени худеет или набирает вес. У Анны же прибавка в весе шла постепенно, в течение многих лет. Поэтому овал лица выглядит достаточно подтянутым», –

Также не стоит забывать, что Анне 1 марта исполнится всего 45 лет – по нынешним меркам она довольно молодая женщина, поэтому закономерно, что у нее такое молодое лицо.

Как отметила специалист, по фотографиям очевидно, что она делала липосакцию второго подбородка.

«Это - процедура, направленная на удаление излишних жировых отложений в области под подбородком, что позволяет скорректировать овал лица и придать ему более четкие контуры. В отличие от "волшебных" кремов и упражнений, обещающих мгновенный результат, липосакция обеспечивает реальное уменьшение объема нежелательного жира, создавая более выраженную линию челюсти и визуально омолаживая область шеи», –

Процедура проводится под местной (если речь о лазерной липосакции) или общей анестезией, и предполагает выполнение небольших разрезов, через которые с помощью тонкой канюли удаляется избыток жировой ткани. Результат – более подтянутый и гармоничный вид нижней части лица.

Также есть ряд рекомендаций, как добиться идеального овала лица при избыточном весе – это задача не самая простая, но вполне реальная. Главное – комплексный подход и терпение. Прежде всего, по словам доктора Байрамуковой, это здоровое питание. Следует сократить потребление быстрых углеводов (сладости, выпечка), добавить больше белка и клетчатки. Это поможет снизить общий вес, что неизбежно отразится и на лице.

Также было бы идеально добавить регулярные физические упражнения: кардио-тренировки (бег, плавание, ходьба) сжигают калории и улучшают кровообращение, что способствует уменьшению жировых отложений.

Не забывайте про упражнения для лица (фейсбилдинг). Да, они работают! Регулярное выполнение упражнений для укрепления мышц лица и шеи, например, «рыбка», «вытягивание губ», помогает подтянуть кожу и сделать овал лица более четким.

Кроме того, как отметила хирург, для кардинальных результатов некоторые прибегают к платизмопластике. Но это не просто косметическая манипуляция, а серьезная хирургическая операция, требующая исключительной компетенции хирурга. Процесс преображения может занять значительное время, а период восстановления – потребовать терпения и внимания к своему телу.