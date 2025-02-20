Бьюти-новинки февраля 2025
Новые продукты для ухода за кожей лица и волосами.
Волосы
Основной функцией шампуня является очищение кожи головы. Средство удаляет загрязнения, излишки себума и стайлинговые продукты, не пересушивая волосы. Восстанавливает повреждённые и тонкие волосы, интенсивно увлажняет их. Масла в составе придают им естественный блеск, а кератин и керамиды восстанавливают повреждённые волосы. Для борьбы с выпадением волос необходимо бороться комплексно и подключать средства направленные против этой проблемы. Для эффективной борьбы с выпадением волос необходим мощный beauty-коктейль компонентов для восстановления красоты и здоровья волос.
После мыться волос необходимо воспользоваться кондиционером. Он глубоко увлажняет, устраняет сухость и восстанавливает повреждённые участки волос. Благодаря легкой текстуре средство не утяжеляет волосы, устраняет «эффект одуванчика» и придаёт волосам мягкость и шелковистость. Кондиционер помогает поддерживать гидробаланс волос и кожи головы.
Далее используем сыворотки и эссенции для волос. Невесомая текстура сывороток равномерно распределяется по прядям — без утяжеления и склеивания, встраивается в структуру волоса, создавая безупречную гладкость без утяжеления.
Эссенции восстанавливают повреждённые волосы, поддерживая баланс влаги, и придаёт волосам естественный блеск, удерживают влагу, делают волосы более послушными. Идеально подходят для тусклых и сухих волос. Обладают антистатическим эффектом.
Маслом завершаем уход. Кстати, для мужской бороды тоже можно использовать натуральные масла. 100% натуральное масло — секрет густой и здоровой бороды. Используйте его ежедневно и вы не заметите, как изменится не только качество, но и количество ваших волос. Вы будете выглядеть безупречно, отражая мужественность и стиль.
Несколько раз в неделю нужно включить в уход маски для волос и кожи головы. Для решения проблем, связанных с избыточным размножением патогенных микроорганизмов в условиях повышенного выделения кожного сала, а также для предотвращения появления этих проблем, рекомендуется регулярное применение специализированных современных средств для кожи головы. Сюда же можно отнести интенсивную очищающая маска для жирной кожи головы — рекомендуется при быстром загрязнении кожи головы, при повышенной сальности кожи, при склонности к «закупорке» волосяных фолликулов.
А как на счет красок для волос? К выбору продукта стоит подходить с особым вниманием. Хорошо, если в составе будут присутствовать протеины пшеницы, которые обволакивают волос и защищают от негативных воздействий. Кстати, сейчас очень актуален каштановый цвет волос. Особенно хорошо каштановый тон сочетается с теплым тоном кожи, светло-карими и зелеными глазами, при этом он подходит практически всем цветотипам.
Лицо и тело
Ни для кого не секрет, что правильное очищение кожи лица — залог успеха и красивого, ровно тона. В косметичке у каждой есть мицелярная вода для снятия макияжа. А для более деликатного очищения можно взять мицелярное молочко, которое укрепляет микробиом кожи и борется с воспалениями, быстро снимает покраснения и раздражения кожи.
Для борьбы с несовершенствами помогут тонирующие пэды для лица. Благодаря отшелушивающему действию кожа моментально приобретает свежий вид. Отсутствует тусклость, а тон становится более ровным. Смотрим, чтобы в составе присутствовали такие компоненты, как экстракт центеллы азиатской, лактобактерии, аллантоин, пантенол, гиалкроновая кислота, ниацинамид, а также AHA/BHA/PHA кислоты. Тонер восстанавливает естественный рН-баланс, увлажняет кожу, возвращает упругость и здоровый цвет лица.
Следующим этапом будет сыворотка. Средство обладает высокой концентрацией, поэтому очень эффективно в действии. Увлажняет, восстанавливает кожный барьер и уменьшает воспаления, подавляет активность провоспалительных ферментов, снижая покраснения и раздражения за счет актива, стимулирует регенерацию клеток кож и в целом отвечает всем вашим требованиям. Главное подобрать продукт по типу кожи. Кстати, на полках косметических магазинов появились сыворотки, направленнные на мужскую кожу лица.
Сыворотку необходимо закрыть кремом для лица, иначе ее действие не начнется. Крем подбираем под свои запросы и тип кожи лица. Для чувствительной кожи подойдет успокаивающий и восстанавливающий крем. Смотрим состав – например, растительный комплекс из магнолии и белой ивы, экстракт коры красного клена, гидролизованный экстракт льна, дикалия глицирризинат, биосахаридная смола, фитостеролы абиссинской горчицы, в совокупности дают действие глубокого увлажнения, снижают покраснения и реактивность кожи.
Крем с анти-эйдж эффектом активирует процессы омоложения клеток в глубоких слоях кожи, помогает восстановить ее плотность и упругость, оказывая лифтинг-эффект. Обычно антивозрастная линейка содержит специальный антивозрастной пептидный комплекс, церамиды, восстанавливающие защитный барьер. Экстракт леспедецы, гиалуроновая кислота, трегалоза, масло рисовых отрубей и масло примулы вечерней — только усилят действие. Формула крема, богатая керамидами и пробиотиками, повышает уровень липидов и восстанавливает микробиоту, что способствует восстановлению барьерной функции, и повышает сопротивляемость кожи влиянию негативных факторов внешней среды. Более интенсивным действием обладает ночной крем с высоким содержанием активных ингредиентов, который обладает глобальным омолаживающим действием и обеспечивает наполнение кожи необходимыми микроэлементами.
Не стоит забывать про губы. Нежной и тонкой коже губ необходимо питание и увлажнение. Бальзам. обладает выраженным ухаживающим и заживляющим действием, снимает воспаление, питает и защищает от внешних факторов нежную кожу губ. В его состав входят высокоэффективные компоненты, которые не просто маскируют проблему, а активно борются с сухостью и шелушением. Подключаем к уходу маску для губ. Она оздает на губах защитный слой, который помогает уберечь нежную кожу губ от внешнего воздействия. Кроме того, есть пилинг для губ, который можно применять и для век. Всесезонный пилинг не повышает фоточувствительность и мягко, но эффективно ухаживает за зоной вокруг глаз и губами.
Пилинг уменьшает «гусиные лапки» на веках и кисетные морщинки вокруг губ, улучшает тургор кожи, выравнивает микрорельеф, возвращает сияющий цвет и здоровый внешний вид коже. Улучшает венозный отток, уменьшая выраженность кругов и отеков под глазами. Не забываем про дополнительный уход за зоной вокруг глаз. Например, специальный гель тонизирует и увлажняет кожу, уменьшает припухлость и выраженность отёков под глазами, предотвращает появление мимических морщин. А ночные лифтинг патчи с церамидами и комплексом масел помогут омолодить, заметно разгладить и избавить от темных кругов область вокруг глаз.
И, конечно, помним про интимные зоны нашего тела. Выбираем гели для интимной гигиены с правильным составом. Сбалансированная формула геля с натуральными экстрактами для мягкого и приятного очищения дарит комфорт, защиту, увлажнение и свежесть в течение всего дня. Пантенол, аллантоин, молочная кислота – питают, смягчают и обладают защитными свойствами.
Декоративная косметика
Чтобы выровнять тон кожи, придать естественное сияние и скрыть мелкие несовершенства на помощь приходит тональная основа. Хорошо, конда в ней присутствует SPF-фильтр. Она не только защищает от губительного ультрафиолета, но и улучшает общий тон кожи и эффективно скрывает мелкие недостатки, придавая лицу здоровое сияние. Особенно хорошо, когда основа легкая и позволяет делать «макияж без макияжа». Для макияжа глаз удобнее использовать тени в формате стика. Подходят для любых техник макияжа – прорисовки линии роста ресниц и нижнего века, могут служить базой для сухих текстур.