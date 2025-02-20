Бьюти-новинки февраля 2025

Новые продукты для ухода за кожей лица и волосами.

Волосы

Основной функцией шампуня является очищение кожи головы. Средство удаляет загрязнения, излишки себума и стайлинговые продукты, не пересушивая волосы. Восстанавливает повреждённые и тонкие волосы, интенсивно увлажняет их. Масла в составе придают им естественный блеск, а кератин и керамиды восстанавливают повреждённые волосы. Для борьбы с выпадением волос необходимо бороться комплексно и подключать средства направленные против этой проблемы. Для эффективной борьбы с выпадением волос необходим мощный beauty-коктейль компонентов для восстановления красоты и здоровья волос.

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После мыться волос необходимо воспользоваться кондиционером. Он глубоко увлажняет, устраняет сухость и восстанавливает повреждённые участки волос. Благодаря легкой текстуре средство не утяжеляет волосы, устраняет «эффект одуванчика» и придаёт волосам мягкость и шелковистость. Кондиционер помогает поддерживать гидробаланс волос и кожи головы.

Далее используем сыворотки и эссенции для волос. Невесомая текстура сывороток равномерно распределяется по прядям — без утяжеления и склеивания, встраивается в структуру волоса, создавая безупречную гладкость без утяжеления.

Эссенции восстанавливают повреждённые волосы, поддерживая баланс влаги, и придаёт волосам естественный блеск, удерживают влагу, делают волосы более послушными. Идеально подходят для тусклых и сухих волос. Обладают антистатическим эффектом.

Маслом завершаем уход. Кстати, для мужской бороды тоже можно использовать натуральные масла. 100% натуральное масло — секрет густой и здоровой бороды. Используйте его ежедневно и вы не заметите, как изменится не только качество, но и количество ваших волос. Вы будете выглядеть безупречно, отражая мужественность и стиль.

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Несколько раз в неделю нужно включить в уход маски для волос и кожи головы. Для решения проблем, связанных с избыточным размножением патогенных микроорганизмов в условиях повышенного выделения кожного сала, а также для предотвращения появления этих проблем, рекомендуется регулярное применение специализированных современных средств для кожи головы. Сюда же можно отнести интенсивную очищающая маска для жирной кожи головы — рекомендуется при быстром загрязнении кожи головы, при повышенной сальности кожи, при склонности к «закупорке» волосяных фолликулов.

А как на счет красок для волос? К выбору продукта стоит подходить с особым вниманием. Хорошо, если в составе будут присутствовать протеины пшеницы, которые обволакивают волос и защищают от негативных воздействий. Кстати, сейчас очень актуален каштановый цвет волос. Особенно хорошо каштановый тон сочетается с теплым тоном кожи, светло-карими и зелеными глазами, при этом он подходит практически всем цветотипам.

Лицо и тело

Ни для кого не секрет, что правильное очищение кожи лица — залог успеха и красивого, ровно тона. В косметичке у каждой есть мицелярная вода для снятия макияжа. А для более деликатного очищения можно взять мицелярное молочко, которое укрепляет микробиом кожи и борется с воспалениями, быстро снимает покраснения и раздражения кожи.

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Для борьбы с несовершенствами помогут тонирующие пэды для лица. Благодаря отшелушивающему действию кожа моментально приобретает свежий вид. Отсутствует тусклость, а тон становится более ровным. Смотрим, чтобы в составе присутствовали такие компоненты, как экстракт центеллы азиатской, лактобактерии, аллантоин, пантенол, гиалкроновая кислота, ниацинамид, а также AHA/BHA/PHA кислоты. Тонер восстанавливает естественный рН-баланс, увлажняет кожу, возвращает упругость и здоровый цвет лица.

Следующим этапом будет сыворотка. Средство обладает высокой концентрацией, поэтому очень эффективно в действии. Увлажняет, восстанавливает кожный барьер и уменьшает воспаления, подавляет активность провоспалительных ферментов, снижая покраснения и раздражения за счет актива, стимулирует регенерацию клеток кож и в целом отвечает всем вашим требованиям. Главное подобрать продукт по типу кожи. Кстати, на полках косметических магазинов появились сыворотки, направленнные на мужскую кожу лица.

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Сыворотку необходимо закрыть кремом для лица, иначе ее действие не начнется. Крем подбираем под свои запросы и тип кожи лица. Для чувствительной кожи подойдет успокаивающий и восстанавливающий крем. Смотрим состав – например, растительный комплекс из магнолии и белой ивы, экстракт коры красного клена, гидролизованный экстракт льна, дикалия глицирризинат, биосахаридная смола, фитостеролы абиссинской горчицы, в совокупности дают действие глубокого увлажнения, снижают покраснения и реактивность кожи.

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Крем с анти-эйдж эффектом активирует процессы омоложения клеток в глубоких слоях кожи, помогает восстановить ее плотность и упругость, оказывая лифтинг-эффект. Обычно антивозрастная линейка содержит специальный антивозрастной пептидный комплекс, церамиды, восстанавливающие защитный барьер. Экстракт леспедецы, гиалуроновая кислота, трегалоза, масло рисовых отрубей и масло примулы вечерней — только усилят действие. Формула крема, богатая керамидами и пробиотиками, повышает уровень липидов и восстанавливает микробиоту, что способствует восстановлению барьерной функции, и повышает сопротивляемость кожи влиянию негативных факторов внешней среды. Более интенсивным действием обладает ночной крем с высоким содержанием активных ингредиентов, который обладает глобальным омолаживающим действием и обеспечивает наполнение кожи необходимыми микроэлементами.

Не стоит забывать про губы. Нежной и тонкой коже губ необходимо питание и увлажнение. Бальзам. обладает выраженным ухаживающим и заживляющим действием, снимает воспаление, питает и защищает от внешних факторов нежную кожу губ. В его состав входят высокоэффективные компоненты, которые не просто маскируют проблему, а активно борются с сухостью и шелушением. Подключаем к уходу маску для губ. Она оздает на губах защитный слой, который помогает уберечь нежную кожу губ от внешнего воздействия. Кроме того, есть пилинг для губ, который можно применять и для век. Всесезонный пилинг не повышает фоточувствительность и мягко, но эффективно ухаживает за зоной вокруг глаз и губами.

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Пилинг уменьшает «гусиные лапки» на веках и кисетные морщинки вокруг губ, улучшает тургор кожи, выравнивает микрорельеф, возвращает сияющий цвет и здоровый внешний вид коже. Улучшает венозный отток, уменьшая выраженность кругов и отеков под глазами. Не забываем про дополнительный уход за зоной вокруг глаз. Например, специальный гель тонизирует и увлажняет кожу, уменьшает припухлость и выраженность отёков под глазами, предотвращает появление мимических морщин. А ночные лифтинг патчи с церамидами и комплексом масел помогут омолодить, заметно разгладить и избавить от темных кругов область вокруг глаз.

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И, конечно, помним про интимные зоны нашего тела. Выбираем гели для интимной гигиены с правильным составом. Сбалансированная формула геля с натуральными экстрактами для мягкого и приятного очищения дарит комфорт, защиту, увлажнение и свежесть в течение всего дня. Пантенол, аллантоин, молочная кислота – питают, смягчают и обладают защитными свойствами.

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Декоративная косметика

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Чтобы выровнять тон кожи, придать естественное сияние и скрыть мелкие несовершенства на помощь приходит тональная основа. Хорошо, конда в ней присутствует SPF-фильтр. Она не только защищает от губительного ультрафиолета, но и улучшает общий тон кожи и эффективно скрывает мелкие недостатки, придавая лицу здоровое сияние. Особенно хорошо, когда основа легкая и позволяет делать «макияж без макияжа». Для макияжа глаз удобнее использовать тени в формате стика. Подходят для любых техник макияжа – прорисовки линии роста ресниц и нижнего века, могут служить базой для сухих текстур.