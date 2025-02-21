«Король». Джон Малкович восхитил своих фанатов

Американский актер, режиссер и продюсер Джон Малкович снялся для журнала GQ и восхитил пользователей сети. Соответствующие публикации появились на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На одном из кадров 71-летний артист позировал в ярко-зеленой кофте с вышивкой на манжетах, карманах и воротнике в виде оранжевых цветов и синих стеблей. Также он надел полосатые серые брюки и темно-синий галстук в белый горох.

Кроме того, актер предстал перед камерой в сером свитере и черной шляпе, красном костюме и туфлях с имитирующим змеиную кожу принтом и розовой рубашке в сочетании с пиджаком и штанами в клетку.

Пользователи сети оценили кадры в комментариях. «Стиль во всей красе», «Король», «Эксцентричность, характер, стиль», «Обожаю эти фото», «Действительно отличные снимки», — отметили юзеры.

Ранее в феврале 60-летний актер Рассел Кроу вышел в свет после похудения и вызвал споры в сети.