Почему мужчины все чаще меняют форму своих подбородков

Исследования ученых показывают, что, исходя из внешности, мужчинам приписывают определенные характеристики. По всему миру представители мужского пола стали прибегать к челюстной хирургии или филлерам, чтобы придать своему подбородку волевой вид. Они считают, что эта черта делает их более маскулинными, и окружающие люди из-за этого относятся к ним серьезнее.

Мужчины делают коррекцию нижней части лица, чтобы чувствовать себя более уверенно в коллективе и привлекать внимание женщин. Они стремятся к образам брутальных красавцев из кино Брэда Питта, Киану Ривза, Тома Круза, Генри Кавилла и других. Есть и другие пациенты косметологов и хирургов, которые тоже стремятся иметь свежее лицо с подтянутым подбородком это мужчины в возрасте от 45 до 55 лет, которые не хотят, чтобы их «считали стариками.

Ученые из Университета Квинсленда в Австралии в своем исследовании заявляют, что определенные черты мужского лица создают о них определенное мнение в социуме. Так, массивный подбородок и выступающие скулы создают ассоциации с богатством, карьерным успехом, романтической привлекательностью и высоким политическим потенциалом. К схожим выводам пришли ученые из Дьюкского Университета (США), которые утверждают, что генеральные директора с «сильными чертами лица часто воспринимаются компетентными профессионалами.

Американский пластический хирург Лара Девган отметила, в зависимости от возраста цель изменения формы подбородка разная. 30-40-летние хотят выглядеть более мужественно, 40-50-летние и старше желают оставаться конкурентоспособными на рынке труда и выглядеть в соответствии со своим внутренним состоянием.

Столь внимательное отношение к своей внешности у мужчин объясняется в том числе тем, что в последние годы удаленная работа и видеоконференции стали обыденностью, и они чаще видят себя со стороны на экране. Они отмечают асимметрию лица, обвисания и зоны, в которых не хватает четкости, и решаются на коррекцию внешности, пишет New York Post.

HR-эксперт дал советы, как повысить самооценку на работе. Он подчеркнул важность развития профессиональных навыков, участия в тренингах и открытого взаимодействия с коллегами.