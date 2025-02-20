Как правильно выбрать комфортную обувь

Вопрос выбора обуви требует внимания, ведь, если она некачественная или неправильно подобранная, то это может привести к различным проблемам со здоровьем, включая плоскостопие, мозоли и даже заболевания суставов. Чтобы с вами не случилось ничего подобного, возьмите на заметку рекомендации травматолога-ортопеда Дмитрия Мартынова, которыми он поделился с WomanНit.

Правильный размер и форма

Прежде чем приобрести понравившуюся модную пару, обязательно измерьте свои ноги. Размер ваших стоп может меняться со временем, поэтому не полагайтесь на старые мерки. Важно помнить, что разные бренды могут иметь разные размерные сетки, поэтому всегда примеряйте обувь. Обращайте внимание не только на длину, но и на ширину модели.

Материалы, которые «дышат»

Обувь из натуральных материалов, таких как кожа или замша, а также современные высокотехнологичные ткани позволяют ногам дышать и обеспечивают комфорт. Однако, если вы выбираете синтетические материалы, убедитесь, что они имеют вентиляционные отверстия или покрой из сетки. Это поможет предотвратить перегрев стоп и появление неприятного запаха.

«Если обувь очень нравится, но материал не дышащий, то существуют различные кондиционеры, которые помогут вам в борьбе с потом. Однако такие модели нельзя носить постоянно, могут появляться опрелости, а также грибковые заболевания», — отмечает эксперт.

Поддержка свода стопы и ортопедические стельки

Важно, чтобы обувь обеспечивала должную поддержку свода стопы, особенно, если у вас наблюдаются предрасположенности к плоскостопию или другим заболеваниям. Обратите внимание на модели с ортопедическими стельками или с возможностью их установки. Хорошая поддержка свода позволяет снизить нагрузку на суставы и мышцы ног, а также улучшает баланс.

«Обувь не должна быть слишком просторной, так как при неправильной постановке ноги могут растянуться связки, которые впоследствии вызывают боли в голеностопном суставе», — обращает внимание специалист.

Необходимая высота

Если вы предпочитаете модели на каблуках, выбирайте широкие и устойчивые. Каблук должен обеспечивать равномерное распределение веса. Оптимальная его высота — от 2 до 5 см. Более высокий может вызвать проблемы с суставами и икроножными мышцами, особенно при длительном ношении.

Простор для пальцев

Убедитесь, что обувь имеет достаточное пространство для пальцев. Ноги могут немного отекать в течение дня, особенно в условиях жары. Выбор обуви с носком, который не сжимает пальцы, поможет избежать мозолей и дискомфорта.

«С точки зрения медицины узкая обувь не приветствуется от слова совсем. Важно выбирать максимально комфортные и свободные модели (без перебора). Узкие варианты вызывают вальгусную деформацию, которую люди привыкли называть 'шишкой на большом пальце»«, — говорит эксперт.

Устойчивая подошва

Подошва должна быть гибкой, но прочной. Избегайте жестких, которые не амортизируют ударные нагрузки при ходьбе. Показателем хорошей подошвы является ее способность гнуться в области пальцев, обеспечивая естественное движение стопы. Обувь на плоском ходу так же не полезна для здоровья, как и на высоком каблуке.

'Важно — подошва не должна быть плоской, старайтесь выбирать модели с небольшим каблуком, который обеспечит должную амортизацию при ходьбе», — объясняет эксперт.

Замена обуви

Обувь со временем теряет свои амортизирующие свойства. Периодически проверяйте ее состояние и заменяйте, если заметили износ подошвы или потерю упругости стельки. Это особенно важно для кроссовок, которые рекомендуется заменять каждые 300—500 километров пробежек.

Обращайте внимание на стельки

Стельки могут значительно влиять на комфорт. Если ваша обувь недостаточно поддерживает ногу, рассмотрите возможность покупки ортопедических стелек, которые подойдут именно вам.

«Если у вас уже имеется плоскостопие или другие проблемы со стопой, то необходимость в стельках возрастает. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, который подберет вам подходящие варианты, возможно, их изготовят специально под вашу стопу. После ношения подобранных стелек, когда ваша стопа изменится в лучшую сторону, не забывайте вновь посещать ортопеда и подбирать новые стельки, так как они также имеют свойство изнашиваться и вашей стопе не подойдет старый вариант. Отсутствие стелек способствует деформации коленного, тазобедренного и других суставов», — рассказывает ортопед.

Время на примерку

Не торопитесь с покупкой. Всегда примеряйте обувь в конце дня, когда ноги немного отекли, что поможет выбрать модель, которая будет комфортной даже в течение длительного времени. Не стесняйтесь пройтись по магазину, чтобы оценить, как обувь ведет себя во время ходьбы.

Выбор правильной обуви — это не просто вопрос стиля, но и заботы о здоровье. Следите за своими ногами, приобретайте модели, соответствующие вашим индивидуальным потребностям, и не забывайте о том, что перед подбором стоит проконсультироваться со специалистом. Помните, что правильно выбранная обувь сейчас — это залог здорового тела в будущем.