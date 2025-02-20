Как быть довольным тем, что имеешь

Мы живём в мире колоссального неравенства и жестокости. Экономика, в которой мы все существуем, извлекает выгоду из личных чувств нехватки, потребности, сравнения и зависти, а также порождает их. Это может привести к чувству стыда, то есть ощущению, что мы несовершенны и поэтому недостойны любви.

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Чтобы научиться радоваться тому, что у нас есть, нужно уметь бороться со стыдом. Вот несколько способов, которые помогают в этом.

Стоицизм. По мнению стоиков, наша сущностная природа стабильна, а смысл жизни в том, чтобы соответствовать этой природе и процветать. Также представители этого течения считали, что люди должны попытаться привести отношения между своим эмоциональным состоянием и благами, к которым они стремятся, к гармонии. Самообладание помогает человеку процветать.

Экзистенциализм. Он требует обратить внимание на отсутствие какой-либо конечной цели в человеческой жизни. Ни одна вещь не может полностью определить, кто вы есть. Способность переосмысливать себя, ценить что-то новое, начинать новый проект принадлежит только вам.

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Гуманистическая психотерапия. Она предлагает взглянуть на себя с состраданием, увидеть себя сложным, ответственным и в то же время несовершенным и уязвимым, вовлечённым всегда в отношения, которые дают смысл и цель вашей жизни.

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