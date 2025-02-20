Профессор моды рассказала, что не так со стилем Петросяна и его жены

Татьяна Брухунова не скрывает увлечения модой и люксовыми вещами. В новом интервью она призналась, что следит не только за своим стилем, но и за имиджем мужа. На протяжении 12 лет Татьяна лично одевает Евгения Петросяна на публичные мероприятия. Однако профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области Психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что Татьяне нужно заняться своим гардеробом, который подошел бы учителю из эпохи СССР. Также эксперт убеждена, что та не преуспела и с имиджем супруга. Надежда поделилась мнением в беседе с сайтом «Страсти».

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«В ее образах на фото практически всегда подчеркивается ум, (использованием очков). Татьяна варьирует множеством разнообразных оправ, но не все оправы на ней смотрятся одинаково хорошо. Есть малозаметные оправы, то есть «никакие», и оправы неудачные, подчеркивающие особенности формы лица. Очевидно, что с подбором очков есть проблема, и, видимо, со зрением… В целом ее образы приводят к мысли, что фотографии сделаны примерно в середине 80-х, именно тогда и носили простенькие платьица с налетом провинциальности романтического стиля с этническим подтекстом из натуральных материалов, мало использовали косметику. Получаемый в результате имидж напоминает стереотипный образ педагога — старый девиз СССР: очки, мало косметики, строгая прически, простая, закрытая одежда…Иногда на фотографиях она выглядит старше и совсем не современно, образам не хватает стильности. В подборе одежды есть и серьезные промахи: использование одежды не ее размера с плохой посадкой, чрезмерное увлечение смешением фактур и расцветок, увлечение тканями в горошек и под леопарда, клеткой. А платье с перьями вызвало недоумение, так же, как и толстовки с надписями на груди. Татьянин имидж требует особого внимания и коррекции. Первое на что следовало бы обратить внимание, на стильность и современность образов, присутствие макияжа, хорошую коррекцию особенностей лица (лицо сердечком), подчеркивающего ее красивые глаза и взгляд», — высказалась Надежда.

Остановимся на достижениях Татьяны как имиджмейкера по отношению к образам Евгения Петросяна.

По мнению эксперта, в костюмах Петросяна так и не появилось имиджевой, знаковой одежды, подчеркивающей его принадлежность к творческой элите. Изменения, конечно, определенные в имидж Евгения Петросяна за последнее десятилетие есть. Ранее юморист часто использовал темные костюмы с галстуком или бабочкой из традиционных тканей в мелкую полоску. Эти образы никак не выделяли артиста на фоне толпы.

Брухунова достигла в этом направлении лишь некоторых успехов: использование более ярких цветов, костюмов пастельной расцветки освежают образы Евгения, но являются такими же обычными в силу покроя и используемых материалов. В его образах отсутствует эксперимент, желательна большая элегантность и эксклюзивность.