В России решили поддержать свадьбы в национальном стиле

Авторы инициативы уверены, что это поможет сохранить культурное наследие. В Татарстане предложили выдавать до 100 тыс. рублей молодожёнам, которые проведут свадьбу в национальном стиле. Фольклорные элементы могут быть любыми, а не только татарскими.

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«Сейчас мы согласовываем смету с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Размер гранта составит от 50 до 100 тыс. рублей. Обязательным условием будет использование национального колорита: это может быть национальный костюм, выступление фольклорного ансамбля или другие элементы, отражающие традиции», — пояснила первый заместитель министра по делам молодёжи республики Софья Галиева-Мустафина.

Правительство Татарстана поддержало данную инициативу. Предполагается, что первые гранты пары получат уже этим летом.