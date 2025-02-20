Что скрывается за сменой имиджа Моргенштерна*

Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) уже несколько месяцев находится в рехабе. Артист раскаивается из-за скандального прошлого и желает начать жизнь с чистого листа. Недавно он свел тату с лица, считая, что это поможет ему обновиться. Однако психолог Катерина Рублева убеждена в обратном: смена имиджа не гарантирует внутренней трансформации. Также эксперт усмотрела в вызывающем поведении артиста его неуверенность. Рублева поделилась мнением с сайтом «Страсти».

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«Стоит задаться вопросом: действительно ли это поможет ему начать всё с чистого листа, или это лишь поверхностная мера, не затрагивающая глубинные проблемы? На протяжении своей карьеры Моргенштерн* неоднократно привлекал внимание общественности своими эпатажными выходками и вызывающим поведением. Он создавал образ человека, которому всё равно на общественное мнение. Но, возможно, за этой маской скрывается неуверенность и желание найти своё место в мире. Сведение татуировок может быть попыткой избавиться от старого образа, но это не гарантирует внутренней трансформации», — высказалась эксперт.

По словам психолога, изменение имиджа — это лишь внешний шаг, который не решает внутренних конфликтов. Если человек не работает над психологическими проблемами, то смена облика не принесет долгосрочных изменений. Возможно, артист ищет утешение в смене имиджа, потому что это более легкий путь, чем разбираться с глубокими личными вопросами.

«Что действительно может помочь рэперу, так это работа с профессиональным психологом. Понимание и принятие своих страхов и неуверенностей, работа над внутренними конфликтами и поиск истинных ценностей — это то, что может привести к настоящим переменам. Без этой работы, изменения останутся лишь на поверхности, а внутренние проблемы будут продолжать влиять на его жизнь и карьеру. В конечном счете Моргенштерну* предстоит серьезный выбор: продолжать скрываться за маской или же начать честно работать над собой. Время покажет, какой путь он выберет. Однако, если он действительно хочет изменений, ему придется погрузиться в себя и разобраться с тем, что его беспокоит на более глубоком уровне. Только так он сможет найти истинное удовлетворение и гармонию в жизни», — резюмировала Рублева.

*признан иноагентом на территории РФ