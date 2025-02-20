Стилисты назвали самые трендовые варианты обуви на весну

Кроссовки и балетки в одном будут популярны весной 2025 года, этот тренд позволит сочетать в образе утонченность и удобство. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на стилистов.

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Помимо этого, на пике популярности продолжат быть туфли Мэри Джейн, особенно в бежевых и коричневых оттенках. В предстоящем сезоне в моду вернется и обувь, напоминающая сабо, а также массивные туфли — слипоны, мокасины и туфли-дерби на толстых подошвах. По словам экспертов, последние подойдут даже для вечеринок. Они рекомендуют присмотреться к моделям черного цвета с пряжками или узорами.

«Кроссовки, вдохновленные стилем скейтбординга, снова в моде. Однотонные модели с мягкой подошвой и низким вырезом стали любимыми уличными обувными трендами», — добавили в сообщении.

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов до этого призвал носить лоферы в спортивном стиле. По его словам, это один из ярких трендов в обувной моде. Он уточнил, что «это симбиоз спортивных моделей и классических лоферов или туфель».