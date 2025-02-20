Ева Мендес приняла участие в рекламе люксового бренда

Жена Райана Гослинга, Ева Мендес, снялась в гигантской шубе. Голливудская актриса опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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50-летняя Ева Мендес приняла участие в съемках рекламной кампании весенне-летней коллекции бренда Stella McCartney. Актриса предстала перед камерой в огромной пушистой шубе розового цвета и белых туфлях на каблуках. При этом артистка не стала надевать брюки или юбку. Знаменитость стояла на одном колене в фотостудии с уложенными волосами и макияжем.

В начале февраля Ева Мендес разместила в личном блоге видео, где позировала в белом облегающем платье-миди с разрезом, которое дополнила туфлями на каблуках в тон, кольцами и серьгами. Актриса была запечатлена с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость сидела на высоком стуле в фотостудии.

Райан Гослинг состоит в отношениях с Евой Мендес с 2011 года. Влюбленные воспитывают двоих дочерей: Эсмеральду и Амаду. В ноябре 2022 года знаменитости сыграли тайную свадьбу, о которой актриса проговорилась во время интервью на шоу «Шоу Кайла и Джеки О». Актеры почти не рассказывают о своей личной жизни и не показывают дочерей в социальных сетях.