Александр Рогов призвал вернуть в моду принт из 90-х

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить принт из 90-х. Об этом он написал в Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Леопардовый узор люблю не только я! Вдохновляйтесь стилем икон 90-х», — написал Рогов.

Недавно ведущий «Модного приговора» рассказал, как преобразить свитер. Александр Рогов рекомендовал заколоть джемпер большой булавкой или парой сережек. Эксперт также выложил фото, где девушка надела ремень поверх свитера. Стилист также отмечал, что самый модный трикотаж зимнего сезона — дедушкин свитер с орнаментом.

А накануне Рогов высмеял тренд на сумки-сапоги.

На днях стилист назвал альтернативу курткам. Александр Рогов рекомендовал приобрести пончо и кейпы для зимы. Он добавил, что эти предметы гардероба сделают образы максимально острыми и крайне притягательными.