Популярная мужская обувь станет трендом у женщин весной

Один популярный у мужчин вид обуви станет трендом у женщин весной 2025 года. Соответствующий материал появился на Vogue.

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Речь идет о топсайдерах — изделиях на плоской подошве, со шнуром по периметру и шнуровкой. Подобные фасоны включили в свои коллекции популярные бренды, в том числе Miu Miu, Loewe и Timberland. Также их добавили в гардероб многие инфлюэнсерши, среди них — Перниль Тейсбек и Элис Пилат.

Отмечается, что данная обувь была придумана моряком Полом Сперри в 1930-х годах. Предполагалось, что она будет удобна при использовании на судне и не должна скользить по палубе.

Ранее в феврале российский стилист Александр Рогов назвал необычное модное сочетание на 2025 год.