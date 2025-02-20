Стилист Лисовец призвал россиян отказаться от одного популярного вида одежды

Стилист Владислав Лисовец призвал россиян отказаться от одного популярного вида одежды. Соответствующий комментарий публикует «Москва 24».

Стилист предупредил, какой тренд уже вышел из моды
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По словам специалиста, вещи в стиле оверсайз вышли из моды.

«Не модно оверсайз. Нормкор (это стиль, который предполагает простоту и комфорт) мы оставляем. Вот такой большой, вот громоздкий оверсайз, который мы носили, вот он точно, он уходит в прошлое, уже можно успокоиться», — заявил он.

При этом модный эксперт подчеркнул, что как только люди, не разбирающиеся в моде, массово начинают носить одни и те же вещи, такие изделия стоит перестать носить.

«К сожалению, иногда мода делает нас всех похожими и одинаковыми. И иногда нужно что-то свое, чтобы ну как-то выделяться, потому что красивых людей много», — уточнил Лисовец.

В то же время стилист рассказал, что в наступившем году можно выбирать мини, брюки-клеш, скинни, которые будут удачно сочетаться с грубыми ботинками или с казаками.

В январе стилист Лисовец предостерег россиянок от шуб из натурального меха. По словам модного эксперта, упомянутый предмет гардероба давно вышел из мировых трендов, однако в России многие по-прежнему его носят, чтобы демонстрировать достаток.

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Владислав Лисовец