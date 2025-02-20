Мода на принты не теряет актуальности – каждый сезон дизайнеры предлагают свежие интерпретации классики и неожиданные новинки. В 2025 году на смену привычному леопардовому принту приходят другие анималистичные узоры: в центре внимания – зебра и корова.

Черно-белая графика полосок зебры создает эффектную игру контрастов, а «коровий» принт добавляет нестандартности в образ. Эти узоры обещают закрепиться в гардеробах модников.

Какие цвета одежды будут в тренде в 2025 году

Если анималистичные мотивы вам не по душе, обратите внимание на клетку и полоску – эти принты остаются вне времени, но в 2025 году они получат новые интерпретации. В моде клетка в ярких оттенках, а полоска — как классическая черно-белая, так и в нестандартных цветах.

Подробнее об остальных трендах этого года рассказала в своем видео стилист @style_support.