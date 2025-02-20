Какие цвета выбрать для базового гардероба в 2025 году

Говоря о «базовом гардеробе», часто подразумевают некий стандартный набор вещей нейтральных цветов, которые должны быть у каждой или у каждого. Белая футболка, чёрная майка, синие джинсы — конечно, неустаревающая классика. Однако даже в базовом гардеробе есть свои модные тренды. Стилист и имиджмейкер Татьяна Минина рассказала «Секрету», какие цвета базового гардероба будут актуальны в 2025 году и на что можно заменить приевшуюся гамму.

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Какие цвета считаются базовыми в 2025 году

Раньше базовыми цветами считались серый, бежевый, чёрный, тёмно-синий и белый. Это беспроигрышный вариант, если вы боитесь экспериментов и не готовы долго думать над выбором — базовые вещи этой гаммы есть практически у всех брендов масс-маркета.

Однако стилист Татьяна Минина указала, что сейчас база только из этих цветов выглядит несколько устаревшей. И посоветовала присмотреться в сторону более сложных оттенков.

«В последние годы тренды развернулись в сторону более мягких, органичных, природных оттенков. Поэтому сегодня базу лучше составить из таких цветов, как приглушённые зелёные (мох, хаки), оттенки земли (коричневый, терракотовый)», — Татьяна Минина, имиджмейкер.

Разнообразить гардероб и уйти от «чистых» цветов имиджмейкер порекомендовала и в случае с другими оттенками.

«Вместо простого чёрного или серого лучше выбрать оттенок грозовой тучи, мокрого асфальта или карбоновый синий, а вместо чисто-белого — оттенок ванильного крема, светло-лавандовый или нежно-голубой», — Татьяна Минина, имиджмейкер.

Что повлияло на моду 2025 года

По словам Мининой, на формирование тренда на природные оттенки отчасти повлияли мировые события последних лет. В частности, дискуссия вокруг глобального потепления и экоактивизм.

Свою роль играют и другие тенденции: например, стремительное развитие технологий сместило фокус внимания на современные материалы. Так что даже в базовом гардеробе модниц стало немало вещей из разнообразного искусственного меха и экокожи.

При этом, несмотря на переход к более сложной цветовой гамме, в остальном базовый гардероб не терпит вычурности.