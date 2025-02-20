Рэпер Дрейк купил одежду российского дизайнера

Американский рэпер Дрейк купил одежду авторства дизайнера из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Ural.

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Жительница Екатеринбурга Анна Селиванова создает новые футуристичные предметы гардероба из старых палаток, рюкзаков и чехлов. Россиянка рассказала авторам канала, что часто сотрудничает как с местными, так и с зарубежными знаменитостями. По ее словам, на этот раз менеджер Дрейка сам связался с ней.

В конечном итоге Селиванова создала для музыканта куртку, в которой он появился в промо нового альбома.

В июле 2021 года Ариана Гранде вышла в свет в наряде российского дизайнера.