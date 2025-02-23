Эксперт ответил, что не так со стилем Татьяны Брухуновой

Стиль жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой не обсуждает только ленивый. Кто-то просто считает его спорным, а кто-то критикует образы Татьяны и даже высмеивает. В общем, равнодушных нет. Ну а после ее недавнего высказывания о сумках-подделках и девушках, которые их носят, к одежде и аксессуарам Брухуновой еще более пристальное внимание общественности. Присмотрелась к манере одеваться и эксперт в области психологии одежды и имиджа, профессор РГУ имени Косыгина Надежда Коробцева и вынесла свой вердикт в беседе с сайтом «Страсти».

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Первым делом Надежда раскритиковала выбор очков, которые неизменно носит жена Петросяна.

«В образах Татьяны на фото практически всегда подчеркивается ум (использование очков). Татьяна варьирует множество разнообразных оправ, но не все оправы на ней смотрятся одинаково хорошо. Есть малозаметные оправы, то есть «никакие», и оправы неудачные, подчеркивающие особенности формы лица. Очевидно, что с подбором формы очков есть проблема, и, видимо, со зрением...» — Надежда Коробцева.

По мнению эксперта в области моды, луки жены юмориста всегда имеют отсылку к 80-м годам — и вот почему.

«В целом ее образы приводят к мысли, что фотографии сделаны примерно в середине 80-х, именно тогда и носили простенькие платьица с налетом провинциальности романтического стиля с этническим подтекстом из натуральных материалов, мало использовали косметику. Получаемый в результате имидж напоминает стереотипный образ педагога — старый девиз СССР: очки, мало косметики, строгая прическа, простая закрытая одежда...» — отметила Надежда Коробцева.

Бывает, что одежда прибавляет Татьяне возраст, считает Коробцева и рекомендует создавать более современные образы.

«Иногда на фотографиях Татьяна выглядит старше и совсем не современно, образам не хватает стильности. В подборе одежды есть и серьезные промахи: использование одежды не ее размера с плохой посадкой, чрезмерное увлечение смешением фактур и расцветок, увлечение тканями в горошек и под леопарда, клеткой. А платье с перьями вызвало недоумения, так же как и толстовки с надписями на груди. Татьянин имидж требует особого внимания и коррекции. Первое, на что следовало бы обратить внимание, — на стильность и современность образов, присутствие макияжа, хорошую коррекцию особенностей лица (лицо сердечком), подчеркивающего ее красивые глаза и взгляд», — резюмировала Надежда Коробцева.

Ранее Татьяна Брухунова рассказала, как переживала из-за внешности.