Ирина Шейк попала на обложку нового выпуска Another Magazinе

Супермодель Ирина Шейк стала лицом нового выпуска журнала Another Magazinе. Снимками издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ирина Шейк позировала перед камерой в розовом топе с длинным рукавом. Ей также сделали укладку с низким пучком и макияж с красной помадой. Фотографом выступил Эстер Текера.

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Накануне Ирина Шейк приняла участие в показе кутюрной коллекции Celia Kritharioti, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Супермодель дефилировала на шоу в черном макси-платье с разрезом до бедра и вырезами. Знаменитость также надела туфли на каблуках в тон. Визажисты сделали манекенщице макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты — гладкий пучок.

До этого Ирина Шейк появилась на показе бренда Jacquemus. Супермодель вышла на подиум в белом топе с открытой спиной и вырезами по бокам без бюстгальтера. Манекенщица также надела юбку-миди с пушистой аппликацией и туфли на каблуках. Звезде подиумов сделали гладкий высокий пучок и макияж в естественном стиле.