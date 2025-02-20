Какой педикюр подойдет женщинам за 30 лет

Совсем скоро наступит долгожданная пора босоножек, пляжных сандалий, а значит — самое время озаботиться красотой своих ногтей, которые больше полугода были спрятаны в закрытой обуви. Уже придумали, какой дизайн педикюра выбрать? Когда приходишь в салон к мастеру, от обилия оттенков всегда глаза разбегаются. Решили вам помочь и немного сузить спектр вариантов, сосредоточившись на самых трендовых, которые точно попадут в самое сердце.

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Женщине после 30 важно не пересекать тонкую грань, которая выдаст в ней вечно молодящуюся и легкомысленную особу. Теперь на первый план выходят элегантность и спокойствие, хотя и маленькие шалости иногда позволительны, если помнить о чувстве меры.

Мастер по педикюру Надежда Рябышева рекомендует обратить внимание на максимально естественные варианты дизайна.

Его величество нюд

Бежевые, нежно-розовые, прозрачно-белые и другие натуральные оттенки уже несколько лет считаются беспроигрышным выбором для женщин всех возрастов. А для тех, чья бурная юность с дискотеками до утра и поисками своего стиля уже позади, они особенно актуальны.

Ногти в таких цветах не будут бросаться в глаза, подчекнут ухоженность ваших ног, да и диссонанса с обувью или одеждой не создадут. Кроме того, нюд очень незаментно отрастает, а значит ножки будут выглядеть опрятно и спустя несколько недель носки гель-лака.

Японский педикюр

Наверняка, вы о нем уже слышали, но попробовать на себе не успели. Тем временем техника японского педикюра стремительно завоевывает любовь не только женщин, но и мужчин. Учтите, что покрытия лаком тут в принципе не предусмотрено. А вот тщательная обработка стоп и ногтевой пластины у профессионального мастера позволит насладиться не только процессом, но и результатом. Отполированные ноготки без покрытия часто смотрятся гораздо более стильно, чем тот же нюд. Обратите внимание на многих селебрити. Японский педикюр и маникюр они теперь носят и на красных дорожках, и на съемках, и в повседневной жизни. Так что берем на заметку!

А как же классика?

Глубокий красный и все его вариации, конечно, тоже допустимы, особенно в летний период, когда хочется ярких сочных красок. Это тот самый нестареющий вариант вне времени. Но сегодня его чаще выбирают женщины 50+. Мастер не отказывает и на просьбы покрыть ногти другими насыщенными цветами: сливовым, бордо и даже синим. Она считает, что выбор цвета — дело вкуса и настроения самой клиентки.

Надежда рекомендует следить не только за красой ногтей, но и за здоровьем стоп. И в зимний, и в летний период нельзя пренебрегать гигиеническими процедурами, посещать кабинет мастера по педикюру, делать домашние уходовые процедуры. В противном случае даже самый трендовый цвет не спасет ситуацию.