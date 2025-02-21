Ксения Собчак назвала главную цель охоты модниц

Журналистка Ксения Собчак назвала туфли-коньки главной целью охоты модниц. Об этом она написала в Telegram-канале.

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«Обожаю, когда говорят, что все уже придумано и новое невозможно создать. Эдакий максимализм во имя собственного утешения. <...> Так подумали и в бренде Dsquared2, запустив в производство переиздание тех самых туфель-коньков, впервые показанных в сезоне осень-зима 2011. В таких "коньках" уже появилась Джулия Фокс на шоу Сета Майерса, а значит я могу смело прогнозировать сумасшедшую охоту модниц и стилистов за ними», — написала Собчак.

На днях Ксению Собчак раскритиковали за образ в дизайнерской шубе. Журналистка снялась в рыжей длинной шубе, которую дополнила темным кардиганом, фиолетовой рубашкой с геометрическим принтом, юбкой-миди, поясом с бахромой, массивными серьгами и ботильонами на платформе. Телеведущая также добавила к образу сумку Bottega Veneta и кожаный галстук той же марки.