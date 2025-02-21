Хирург предостерег от увеличения ягодиц

Операции по увеличению ягодиц имплантами уходят в прошлое, поскольку у них есть несколько осложнений, рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко. Их врач назвал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

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Зленко рассказал, что все больше врачей отказываются проводить операции по увеличению ягодиц имплантами.

«Действительно, раньше эти операции были более распространены. Однако импланты в ягодицах нередко приводят к разным осложнениям: импланты деформируются, сдвигаются», — предостерег Зленко.

По его словам, эти осложнения приводят к необходимости повторной операции.

«Из-за смещения или повреждения импланта теряется не только достигнутый в ходе операции внешний вид ягодиц, но и возникают опасные для здоровья состояния, воспаление тканей вокруг импланта», — Владимир Зленко, пластический хирург.

Хирург объяснил, что современной альтернативой имплантам является собственный жир пациента. Как объяснил Зленко, операция по коррекции формы и объема разных зон тела называется липофилинг — введение человеку его собственного жира, подготовленного специальным образом.

Зленко добавил, что увеличение ягодиц собственным жиром более естественно и безопасно.

«Такие операции проходят без разрезов, через небольшие проколы, инородные тела не используются, поэтому риска отторжения и воспаления при правильно сделанной операции нет», — подытожил хирург.

Ранее 40-летняя комик из Мексики Йеред Ликона лишилась части ягодиц после процедуры их увеличения. Ликона отметила, что однажды во время полета в самолете заметила дискомфорт в области ягодиц, ощупала себя и поняла, что эта часть ее тела затвердела.