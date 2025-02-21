Самые свежие мужские тренды в одежде

Угнаться за трендами непросто — все меняется с такой скоростью, что поистине голова может заболеть. Но у меня есть «таблетка» от этой самой головной боли — в этой статье я собрала для вас самые последние (от чего они не становятся порой понятнее и «носибельнее») тренды мужской моды.

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Чтобы «быть в теме» и ничего не пропустить в 2025 году, я изучила фотографии с показов мод и личного стиля известных личностей, и решила понять, в каком направлении будет развиваться ваш союз — модных трендов и вас самих. Конечно, это не панацея и не единственное, что вы должны носить, но быть в курсе не возбраняется.

Шапка

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Забудьте про завязочки, «ушки», помпоны, крупную вязку и что там еще из «декора» можно придумать для головного убора. Все просто — самая обычная, часто даже неприметная шапка снова в моде. Можно выдохнуть — такую найти просто!

Джинсы-клеш

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Если вы модничали в 70-е года, тогда вот вам новость — джинсы-клеш снова в моде! Убирайте в дальний ящик узкие или широкие джинсы — пока они вам не понадобятся.

На острие

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Броши и булавки — вот, что вам придется приобрести, если вы следите за трендами.

Тонкие очки

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Благодаря возрождению 90-х и началу 2000-х мы стали свидетелями возвращения в моду множества трендов. Сейчас мы наблюдаем страсть к легким, как перышко, ультратонким очкам. Если вы не понимаете, какими они должны быть, то вот вам ультрамодный персонаж — Нео из Матрицы. Смело берите такие же очки, как у него, — не прогадаете. Ну, а для более стильного образа берите не в черном цвете, а в других. Даже прозрачные.

Брюки с изюминкой

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Если вы вдруг думали до этого, что брюки должны идеально сидеть, то сейчас в моде брюки, у которых должна быть необычная, скажем так, конструкция. В идеале обращайте внимание на брюки с перекрученными швами. Накладные швы — будь то на передней или задней части штанины — создают все условия для того, чтобы идти в ногу с модой. Косая застежка как на фото — тоже отлично подойдет!

Застежки

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Убирайте в дальний ящик с узкими или широкими джинсами и классические фасоны курток — бушлаты, куртки дальнобойщиков, куртки с вощеной отделкой. Теперь в моде куртки с такими застежками, которые напоминают винтажные куртки американских пожарных. Это простое изменение придает более строгой одежде вид «рабочей» одежды.

Ковичанский трикотаж

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Вот уже более ста лет местные мастерицы, родом с территории Ковичан на острове Ванкувер, вяжут одноименные свитера: плотные кардиганы с шалевыми воротниками, созданные для борьбы с холодами Британской Колумбии. Можно конкретно заморочиться и «выписать» себе оригинальные изделия традиционных вязальщиц, а можно найти аналоги.

Объемные туфли

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В сторону классические туфли! Теперь вам нужны объемные, прочные и конструктивные модели — к тому же, они практичнее, чем классические модели на плоской подошве. И эти туфли сочетаются со всем и в любом контексте.

Чистый деним

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За прошедшие годы каких только джинс мы не насмотрелись — от поношенных вариантов с потертостями до однотонных оттенков и кислотных цветов. Но в 2025 году мода диктует более чистую и простую эстетику деним. Мы вернем в наш гардероб неподдельный, глубокий, чернильный индиго, который подчеркнет любой наряд.

Грубые кольца

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Потертое серебро и более грубые формы — вот, какие кольца вам нужны, если вы любите такой аксессуар.

Рубашки в клетку

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Однотонные и полосатые рубашки — это, конечно, всегда удачный выбор в сочетании с костюмом или спортивной курткой. Однако добавьте немного «клетки», и вот у вас уже профессорский вид, вы готовы закатать рукава, ослабить галстук и приняться за пыльную работу.

Объемные спортивные штаны

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Джоггеры все. Спортивные штаны, которые их «убили», по крою больше похожи на большие, мешковатые, с подолом, который прикрывает кроссовки или слипоны и — если вы несгибаемый поклонник Saint Laurent — высокие ботинки.

Кардиган с круглым вырезом

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Кардиган с круглым вырезом — это модное явление, которое может облегать вашу фигуру так, как ни один другой свитер. Простой вырез позволяет носить их чаще, чем обычные свитера, независимо от того, расстегнуты они или застегнуты на все пуговицы, что придает особый вид этому классическому предмету одежды.

Ткани

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Для прогулок выбирайте — то есть, это теперь модно — одежду из таких тканей как вельвет, шерсть, войлок и флис.

Крошечные часы

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Любите «куранты»? Теперь в моде совершенно иное: такие тонкие часы, которые больше похожи на браслет, чем на часы.

Свитера на молнии

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Безусловно, молнии и свитера — непростой союз: зацепы в зубцах молнии приводят к катастрофическим последствиям, а механизмы, с помощью которых они крепятся к трикотажным изделиям, часто ненадежны. Однако кого это волнует, если мы говорим о трендах — свитера на молнии все чаще появляются в магазинах вместо пиджаков на пуговицах, спортивных курток и тому подобного. И хотя это может быть непросто, союз получается плодотворным: когда молния объемная или блестящая, она контрастирует с трикотажем более эффектно (в смысле, интересно), чем пуговицы, а когда она незаметная, то, считайте, исчезает настолько, что пуговицы так бы точно не сделали!