Галь Гадот снялась для журнала в прозрачном платье без бюстгальтера

Израильская актриса и модель Галь Гадот в откровенных образах снялась для испанской версии журнала Harper’s Bazaar. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из кадров 39-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» позировала в прозрачном шелковом платье белого цвета бренда Issey Miyake. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь наряд просвечивала ее обнаженная грудь.

Кроме того, знаменитость примерила вязаные трусы марки Marc Jacobs, кроп-топ и мини-платье с глубоким декольте Balmain. Отмечается, что автором данных снимков выступил фотограф Дэвид Ремер.

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Ранее в феврале американская актриса Милла Йовович в откровенном образе снялась для мартовского номера журнала Vogue Czechoslovakia.