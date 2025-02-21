Что такое энзимная пудра и как ее использовать

Чем ближе весна, тем сильнее желание обновиться и получить сияющее лицо. Энзимная пудра — это нежный, но эффективный эксфолиант, который глубоко очищает кожу без травмирующего эффекта.

«В отличие от скрабов с абразивными частицами, она действует мягче, не раздражая кожу, поэтому подходит даже чувствительным и проблемным типам кожи», — объясняет косметолог Алена Вилина.

В основе энзимной пудры — ферменты (энзимы), чаще всего папаин (из папайи) и бромелайн (из ананаса). Они разрушают связи между ороговевшими клетками, мягко растворяют загрязнения, способствуют обновлению кожи и делают ее гладкой и сияющей. Как правильно использовать энзимную пудру?

Используйте для умывания, если кожа нуждается в глубоком очищении

Энзимная пудра подходит для ежедневного очищения (если кожа жирная или комбинированная) или 2—3 раза в неделю (если кожа сухая или чувствительная). Она глубже очищает поры, чем обычные гели и пенки, и может помочь уменьшить черные точки.

Не наносите сухой пудрой — ее нужно правильно активировать

«Чтобы пудра начала работать, нужно развести ее водой. Небольшое количество пудры (около чайной ложки) разотрите в ладонях с водой, пока не получится мягкая пенка, и только потом наносите на лицо», — советует косметолог.

Держите на коже немного дольше, если хотите усилить эффект

Если кожа не слишком чувствительная, можно оставить пенку на 1—2 минуты, чтобы ферменты успели лучше расщепить загрязнения и ороговевшие клетки. Это особенно полезно для жирной и комбинированной кожи, склонной к высыпаниям.

Не сочетайте с агрессивными кислотами и ретинолом

Энзимная пудра уже делает кожу чувствительной, поэтому не стоит использовать ее в один день с кислотными пилингами или средствами с ретинолом. Это может пересушить кожу и вызвать раздражение.

Подходит для чувствительной кожи, но важно правильно подобрать состав

Если кожа склонна к покраснениям и раздражению, выбирайте энзимные пудры без агрессивных ПАВ и кислот. Отличный вариант — формулы с алоэ, рисовой пудрой или маслами для дополнительного увлажнения и защиты.

Кому подходит энзимная пудра

Она хороша для жирной и проблемной кожи — глубоко очищает поры, предотвращает воспаления. На комбинированной коже средство балансирует Т-зону, устраняет шелушения. Сухой и чувствительной коже пудра дает нежное очищение без агрессивных компонентов, а коже с гиперпигментацией и тусклым цветом помогает осветлить пятна и выровнять тон.