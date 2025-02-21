Опрос показал, что предпочитают надевать женщины на первое свидание

Модный британский бренд JD Williams провел опрос в честь выхода фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки», в котором выяснил предпочтение женщин к выбору нижнего белья для первого свидания. Соответствующие результаты приводит издание The Sun.

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Так, оказалось, что 79 процентов женщин в возрасте от 40 до 65 лет выбирают удобные для себя комплекты. В то же время 56 процентов респонденток надевают под наряды корректирующее белье. При этом 45 процентов участниц опроса признались, что «бабушкины» трусы, которые носила героиня Рене Зеллвегер в упомянутой кинокартине, помогают им чувствовать себя увереннее на встрече с мужчиной. Вместе с тем непопулярными фасонами нижнего белья стали шорты (23 процента), бразилианы (11 процентов) и стринги (10 процентов).

Стилист Гок Ван, работающий вместе с JD Williams, объяснил, что трусы с высокой посадкой, которые полностью прикрывают ягодицы, стали неотъемлемой частью женского гардероба.

«То, что когда-то считалось уродливым нижним бельем, теперь помогает им чувствовать себя сексуальными», — отметил эксперт.

В январе стало известно, что бренд нижнего белья Skims, принадлежащий американской телезвезде Ким Кардашьян, представил дырявые трусы в честь Дня святого Валентина.