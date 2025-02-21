Александр Рогов посоветовал беспроигрышный вариант на весну

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить замшевый тренч весной. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Предвкушаю фото модников с недели моды в Лондоне, а пока посмотрим, что по трендам со стритстайла Нью-Йоркской недели моды? Помимо черной кожи и шуб, многие выбирают замшевые тренчи и пальто натуральных оттенков. По-моему, это беспроигрышный вариант на весну и отличная альтернатива классическим бежевым тренчам», — написал Рогов.

Недавно ведущий «Модного приговора» рассказал, как преобразить свитер. Александр Рогов рекомендовал заколоть джемпер большой булавкой или парой сережек. Эксперт также выложил фото, где девушка надела ремень поверх свитера.

А накануне Рогов высмеял тренд на сумки-сапоги.

На днях стилист назвал альтернативу курткам. Александр Рогов рекомендовал приобрести пончо и кейпы для зимы. Он добавил, что эти предметы гардероба сделают образы максимально острыми и крайне притягательными.