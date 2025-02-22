Стилист дала советы по покупке одежды онлайн

Стилист Марина Герман дала рекомендации по покупке одежды онлайн.

«Во-первых, нужно понять, что тебе в принципе подходит. То есть смотреть обзоры, подборки. Нужно поработать над своим стилем, чтобы он совпадал с фигурой, с цветом, который вам идёт. Во-вторых, нужно посмотреть на параметры модели: длину, ткань», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как отметила Герман, также необходимо изучить отзывы о товаре, при этом стоит помнить, что люди разные и мнения могут различаться. При сомнениях рекомендуется заказать продукцию в двух размерах.

По словам эксперта, важно смотреть и состав ткани.

«Например, если это пальто, то хотя бы 50% шерсти в нём должно быть», — добавила Герман.

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