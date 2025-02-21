Рита Дакота разрыдалась после процедуры «лисьи глазки»

Рита Дакота показала видео рыданий после пластики со словами «я самая стремная на планете»
Российская певица Рита Дакота показала видео рыданий после пластики со словами «я самая стремная на планете». Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,9 миллиона подписчиков.
34-летняя исполнительница рассказала про процедуру «лисьи глазки» (изменение формы век и наклона бровей с целью создания миндалевидного разреза глаз с приподнятыми внешними уголками — прим. «Ленты.ру»), которую сделала в 2024 году. Так, она продемонстрировала видео, где рыдает и говорит:
«Я самая стремная на планете».
Кроме того, звезда запечатлела лицо в пластырях и гематомах.
Автор поста заявила, что не до конца понимала, чем может обернуться подобная операция.
«В итоге неузнаваемое лицо и глаз не закрывался четыре месяца», — указала она.
По словам артистки, впоследствии ей было стыдно признаваться в пластике близким людям и фанатам. Кроме того, она думала, что из-за неудачного преображения могут закончиться ее карьера и брак.
В январе Рита Дакота показала фигуру после набора веса.