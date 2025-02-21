Десять пэдов для ухода за кожей

Пэды для лица — один из самых недооцененных бьюти-продуктов. Многие избегают их, думая, что альтернативой является тонер на ватных дисках, но искушенные пользователи уже давно открыли для себя весь спектр их свойств — от глубокого увлажнения до борьбы с пигментацией и пилинг-эффекта. Рассказываем о лучших из них.

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Успокаивающие тонер-пэды, D’Alba

Очень мягко удаляют ороговевшие частички кожи, работают на увлажнение, снятие усталости и раздражений. Отличный вариант для «пэдов выходного дня», когда очень хочется устроить домашнее спа для лица и тела. Для раздраженной и чувствительной кожи хороши на каждый день.

Кислотные пэды для сияния кожи, Skinjestique

Пэды подойдут для использования 3-4 раза в неделю, идеальны для жирной и комбинированной кожи. AHA и BHA кислоты мягко отшелушивают, способствуют обновлению клеток, осветлению пигментных пятен и омоложению. Используйте их вечером и обязательно наносите средство с высоким SPF утром.

Успокаивающие пэды с экстрактом вереска, ma:nyo

Антибактериальные успокаивающие пэды для всех видов кожи. Стимулируют процессы постоянного обновления кожи, мягко отшелушивают, выравнивают тон и восстанавливают защитный барьер кожи.

Двойные пилинг-патчи, Académie Scientifique de Beauté

Формула основана на кислотах, так что сразу позаботьтесь о наличии у вас SPF-крема с высоким фактором защиты. Пэды активно обновляют кожу и разглаживают мимические морщинки. Осветляют кожу и придают ей сияние, борются с пигментными пятнами. Использовать два раза в неделю в вечернем уходе.

Тонизирующие пилинг-пэды, DR.F5

Целый комплекс кислот в составе (AHA, BHA, PHA) бережно работает в связке на обновление, увлажнение, смягчение, восстановление уровня pH кожи и борьбу с акне и его последствиями. Пэды подходят для любых типов кожи, используйте в вечернем уходе и не забывайте про SPF утром.

Противовоспалительные пэды с экстрактом красного лука, IsNtree

Устраняют сухость и стянутость кожи, особенно после умывания. Оказывают успокаивающее и противовоспалительное действие: снимают активные покраснения и предотвращают появление новых. Очень деликатно отшелушивают и одновременно восстанавливают кожу за счет пантенола в составе.

Успокаивающие тонер-пэды с центеллой, Skin1004

Основа пэдов — 49 % центеллы, пантенол и гиалуроновая кислота. Продукт отлично впишется в ежедневный уход за сухой и обезвоженной кожей. Пэды снимают раздражения, глубоко увлажняют и укрепляют кожный барьер.

Очищающие диски Water Parsley, Skinfood

Ежедневный уход за жирной кожей — сюда. Пэды контролируют выработку себума и нормализуют работу сальных желез, успокаивают кожу, восстанавливают и разглаживают, а также предотвращают воспаления. Используйте в ежедневном вечернем уходе, обязательно наносите SPF.

Охлаждающие пэды для лица, Thim

Находка для тех, кто любит отдыхать в жарких странах. Охлаждающие пэды понижают температуру кожи, успокаивают и увлажняют ее. Упаковка удобная, чтобы брать с собой в тренажерный зал или отпуск, все пэды в отдельных блистерах.

Очищающие кислотные пэды для лица с гликолевой кислотой 10 %, салициловой и молочной кислотами, Art&Fact

Мощное очищение и отшелушивание вкупе с регуляцией работы сальных желез. В составе 10 % гликолевой кислоты и 0,5 % молочной: очень эффективное комбо, но использовать лучше раз в неделю в качестве регулярного пилинга. Ежедневное нанесение SPF обязательно.