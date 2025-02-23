Мария Погребняк раскритиковала новый стиль Глюкозы

38-летняя певица кардинально изменила стиль после скандалов в прошлом году. Мария Погребняк призналась, что скучает по образу Глюкозы из прошлого.

Исполнительница хита «Снег идет» в прошлом году пережила смерть бабушки и несколько инцидентов, связанных с запрещенными веществами. После всего случившегося Наталья Ионова удалила все публикации в своем блоге и кардинально сменила образ, начав всё с чистого листа.

Теперь Глюкоза выпускает оригинальные песни, которые отличаются от треков из ее прошлого репертуара. Кроме того, она экспериментирует с внешностью — делает экстравагантные прически с разноцветными прядями, вплетает дреды и афрокосички, обесцвечивает брови. «Космический» образ бывшей протеже Максима Фадеева стал напоминать стиль Линды и Жанны Агузаровой.

Бывшая супруга Павла Погребняка призналась, что ей не хватает прежней Глюкозы, которая была мультяшкой.

«Помните тот самый стиль: хрупкая блондинка в ярких нарядах, как будто сошедшая с экранов японского аниме, и ее верный телохранитель — грозный доберман? Это было гениально!» — заверила Мария.

По словам модели, она понимает, что время меняется, и теперь Глюкоза эксплуатирует образ цифровой богини, почти искусственного интеллекта.

«Серебро, футуризм, неоновые блики — все в тренде. Кажется, она ловит каждую волну моды, и это восхищает. Но меня смущает, что вместе с космическим образом пришла и гипероткровенность. То, как она двигается на сцене, эпизоды в соцсетях вроде замазывания дырочки на колготках — это, простите, дешевит», — убеждена многодетная мать.

Глюкоза кардинально поменяла образ после череды скандальных эпизодов. Погребняк добавила, что раньше сила Глюкозы была в загадочности.