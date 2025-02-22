Врач дал советы по подготовке кожи к весне

Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова в беседе с RT рассказала, как подготовить кожу к весне.

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Собеседница RT отметила, что для хорошего состояния кожи в любое время года питание должно быть сбалансированным, с достаточным количеством белка, овощей и фруктов.

«Ранней весной, когда ещё довольно прохладно и не так много прогулок на свежем воздухе, нужно обязательно добавить витамин D. Он отвечает и за сопротивляемость кожи, и за многие процессы, препятствующие рецидиву хронических кожных заболеваний... Важно не забывать и про физическую нагрузку — она улучшает состояние кожи, микроциркуляцию, отток лимфы», — объяснила Михайлова.

Она напомнила, что весной нужно активно увлажнять кожу. По её словам, важно помнить, что пересушенная кожа может быть более восприимчива к ультрафиолету, что приведёт к повышенной выработке меланина и пигментации.

«Поэтому уже в весенний период необходимо использовать солнцезащитные средства. Ультрафиолет не только приводит к появлению пигментации, но и повреждает наши клетки и способствует выработке радикалов, которые влияют на раннее старение, появление морщин», — добавила врач.

По её словам, нет никаких конкретных процедур, которые нельзя делать весной. Однако стоит следить за состоянием организма.

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