Специалист рассказал, какая одежда поможет не замерзнуть

Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов в беседе с RT рассказал, как не мёрзнуть зимой. Специалист отметил, что одежда не создаёт тепло, а лишь помогает его сохранять.

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«И основная цель зимней одежды — уменьшить теплопотери нашего тела. Достичь этого возможно, выбирая материалы с низкой теплопроводностью, такие как шерсть или современные синтетические ткани. Шерсть, например, содержит множество воздушных полостей, которые работают как изоляционный материал, замедляя передачу тепла», — объяснил Юрасов.

По его словам, эффективной мерой может стать многослойная система одежды.

«Первый слой, который соприкасается с кожей, должен отводить влагу, чтобы предотвращать охлаждение тела. Второй служит утеплителем, создавая воздушную прослойку, которая замедляет потерю тепла. Третий, внешний слой, должен защищать от ветра и влаги, быть одновременно водо- и ветронепроницаемым, но при этом дышащим», — добавил собеседник RT.

Вместе с тем необходимо помнить, что чрезмерное количество слоёв одежды может ограничить подвижность, что, в свою очередь, негативно скажется на выработке тепла мышцами.

«Резюмируя, заключаем, что важно соблюдать баланс между количеством и качеством слоёв одежды. Это особенно актуально для маленьких детей. Особенное внимание следует уделить обуви. Толстая подошва поможет минимизировать теплопотери через ноги. Предпочтительными материалами для подошвы обуви являются резина или полиуретан, обладающие низкой теплопроводностью. Внутреннее покрытие обуви должно быть тёплым и дышащим, чтобы обеспечить комфорт и защиту от холода», — заключил Юрасов.

Ранее предприниматель, руководитель бренда женской одежды Bahar Design Христина Судник дала рекомендации, как продлить срок службы зимней обуви.