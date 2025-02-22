16 незаезженных российских брендов одежды

На рынке масс-маркета в России всё стабильно — его удерживают с десяток постоянных игроков. А вот средний, миддл-сегмент в этом плане куда насыщеннее: то и дело в столице и регионах появляются новые интересные бренды, а некоторые за несколько лет раскручиваются до федерального уровня. На какие марки стоит обратить внимание российским модникам? «Секрет» подобрал 16 незаезженных российских брендов.

Мидл-сегмент — это где-то между очень доступным масс-маркетом и дорогим люксом. Цены в мидл-сегменте, разумеется, могут колебаться от бренда к бренду, но в среднем вещи за 1000 рублей, кроме как на больших распродажах, здесь ждать не стоит.

Вот примерные средние цены для брендов этого сегмента

Футболки: 3500 рублей.

Платья: 9000 рублей.

Джинсы: 7000 рублей.

Рубашки/блузы: 5000 рублей.

Брюки: 10 000 рублей.

Джемперы/свитера: 10 000 рублей.

Поло: 7000 рублей.

Худи: 8000 рублей.

Водолазки: 6000 рублей.

Свитшоты: 5000 рублей.

Idol

Город: Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также 14 крупных городов России.

Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также 14 крупных городов России. Для кого: для женщин и мужчин.

© Коллаж: «Секрет фирмы», сайт Idol (Melon Fashion Group)

Idol — молодой бренд российского модного холдинга Melon Fashion Group (Befree, Zarina, Sela, Love Republic). Компания запустила марку осенью 2023 года: сначала в онлайне, а вскоре и в первых флагманских магазинах в Москве и Санкт-Петербурге.

Бренд позиционирует себя как «доступный премиум», а название расшифровывает как I Do Life — «я делаю жизнь». К своей целевой аудитории марка причисляет «активных созидателей, ценящих продуманный дизайн и внимание к деталям».

Основа коллекций бренда — одежда и обувь на каждый день из натуральных или смесовых тканей. Но есть и более рискованные позиции, например кожаные юбки. Таких, правда, немного.

Present & Simple

© Коллаж: «Секрет фирмы», сайт Present & Simple

Город: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Для кого: для женщин.

Этот бренд одежды в 2016 году создали сёстры Камилла и Рината Загидуллины вместе с подругой Татьяной Ягодкиной. Первый год они отвечали за все процессы в компании — от создания моделей до клиентской поддержки, а позже делегировали часть задач.

В основе изделий бренда лежат комфорт, лаконичность и элегантность. У бренда можно найти вещи базовых цветов классического или свободного кроя. Предпочтение отдают нежным и мягким оттенкам: розовому, бежевому, коричневому, молочному.

Особое внимание в компании уделяют материалам — ткани заказывают в том числе из Италии и Португалии.

Nume и Mademan

© Коллаж: «Секрет фирмы», Mademan, Nume / lamoda.ru

Город: продажи идут онлайн, также одежду брендов можно найти в нескольких точках «Стокманн» в Москве.

продажи идут онлайн, также одежду брендов можно найти в нескольких точках «Стокманн» в Москве. Для кого: первый бренд для женщин, второй — для мужчин.

Nume и Mademan — собственные торговые марки Lamoda. Запустились бренды весной 2024 года: сначала женский Nume, а затем мужской Mademan.

В компании марки позиционировали как одежду повседневного стиля из среднего ценового сегмента. У брендов широкий ассортимент — свыше 1000 позиций у Nume и более 400 у Mademan.

Марки, как и было запланировано, действительно предлагают одежду (в том числе верхнюю) и обувь на каждый день. В каталоге представлены футболки и свитшоты, рубашки, трикотаж, брюки и джинсы нейтральных природных оттенков (бежевого, голубого, серого и других). Но есть у Nume и Mademan более нарядные позиции, например блузы с пышными рюшами и полупрозрачные юбки.

Sorry, I’m Not

© Коллаж: «Секрет фирмы», сайт Sorry, I'm Not

Город: Москва, Екатеринбург.

Москва, Екатеринбург. Для кого: для мужчин и женщин.

Бренд основал в 2013 году графический дизайнер Никита Моисеенко. Начал он с принтованных футболок, а вскоре расширил ассортимент, включив в него спортивную и верхнюю одежду.

Вещи отшивают в Москве, используя в том числе стоковые ткани и перерабатывая непроданные изделия. Каждая партия выпускается в ограниченном количестве.

У бренда немало ярких и провокационных позиций, но в ассортименте есть и более спокойные, нейтральные вещи. В целом в женской и мужской коллекции можно найти все предметы базового гардероба — от футболок и джинсов до верхней одежды и аксессуаров.

Feelz

© Коллаж: «Секрет фирмы», сайт Feelz

Город: Москва, Ижевск.

Москва, Ижевск. Для кого: для женщин и мужчин.

Бренд Feelz появился ещё в 2017 году как небольшой магазин женской одежды в социальных сетях. С годами он набрал популярность и заметно расширил ассортимент, а также добавил линейку для мужчин.

Сейчас бренд предлагает одежду в стилях casual и спорт-шик. При этом у марки можно найти как базовые, так и более яркие и нестандартные вещи: топы и худи с градиентом, рваные свитера в стиле гранж и неоновые пуховики.

Daisyknit

© Коллаж: «Секрет фирмы», сайт Daisyknit

Город: Томск, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург и Калининград.

Томск, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург и Калининград. Для кого: для женщин.

Бренд начался в 2014 году с хобби его соосновательницы из Томска Дианы Рябыкиной, которая часто заказывала вещи в ателье и после вопросов от знакомых решила попробовать выпустить свою небольшую коллекцию. Позже к проекту присоединился её муж Максим.

Сначала у бренда был только небольшой шоурум в родном Томске и онлайн-магазин в социальных сетях. Позже они вышли в другие города и добрались до столицы. Рябыкины поддерживают концепт семейной мануфактуры: сотрудники сами отбирают ткани за границей, ищут интересные детали и фурнитуру, а затем продумывают ассортимент. При создании коллекций используются натуральные материалы и базовые, приглушённые цвета.

Одна из визитных карточек бренда — костюмная группа. Не меньше внимания уделяют здесь трикотажу: от свитеров и джемперов до тонких лонгсливов.

Around

© Коллаж: «Секрет фирмы», сайт Around

Город: Екатеринбург, Москва.

Екатеринбург, Москва. Для кого: для женщин.

Идея запустить уральский бренд трикотажа пришла в голову создательнице Around Евгении Кузьминой в 2014 году. Начали с шапок, а затем на продажу выставили свитера, кардиганы и платья с сарафанами.

Уже в 2017 году появилось текущее название марки, после чего к развитию бренда подключился муж Евгении Виталий. Он стал сооснователем и занялся финансовыми вопросами.

Сейчас марка предлагает покупательницам широкий ассортимент для базового гардероба. Вещи у бренда подчёркнуто нейтральные, из натуральных цветов и материалов, в том числе кашемира и шерсти. Можно найти у Around и вещи на выход: шорты из пайеток и атласные юбки.

Select Studio

© Коллаж: «Секрет фирмы», сайт Select Studio

Город: Нижний Новгород.

Нижний Новгород. Для кого: для женщин.

Изначально запущенный в 2017 году как шоурум с более чем 100 брендами одежды, обуви и аксессуаров, уже через год бренд запустил собственную капсулу. Вскоре марка и вовсе перешла только на собственное локальное производство.

Основательница бренда — Дарья Леушина. Select Studio она задумывала как марку для жительницы большого города. Видимо, поэтому ассортимент у бренда разнообразный: можно найти и базовый трикотаж (в том числе ярких цветов и необычных фактур), и акцентные платья, и спортивные вещи, и верхнюю одежду для прогулок.

1811 (Eighteen One One)

© Коллаж: «Секрет фирмы», сайт 1811 Eighteen One One

Город: Москва.

Москва. Для кого: для женщин.

Этот бренд в 2015 году основали тоже супруги — Марина Терентьева и Иван Балян. До этого Марина работала в ЦУМе, где получила внушительный опыт в сфере моды. Со временем ей захотелось создать что-то своё — так и появился Eighteen One One (изначально с приставкой Viki, от которой позже отказались).

Закрепиться на рынке марке помогла продажа не только одежды, но и образов. Сейчас бренд предлагает покупательницам лаконичные и в то же время достаточно эффектные вещи: кожаные платья, приталенные жакеты, развевающиеся брюки палаццо и пушистые пуловеры.

Принтов здесь почти не встретить, как и акцентных цветов (за исключением насыщенного красного), однако изделия имеют необычный и заметный крой.

To Be Blossom

© Коллаж: «Секрет фирмы», сайт To Be Blossom

Город: Москва, Санкт-Петербург.

Москва, Санкт-Петербург. Для кого: для женщин.

Бренд в 2016 году создала Марина Завгородняя, которая решила запустить производство трикотажных костюмов. Со временем ассортимент заметно расширился, а выпуск коллекций наладили на фабриках в России, Китае, Турции и Индии.

Бренд предлагает клиенткам красивую и универсальную базу и в то же время экспериментирует с образами с мужского плеча. Но большая часть ассортимента приходится на женственные и нежные вещи: платья с вырезами, трикотаж по фигуре и мини-юбки.

«Линии»

© Коллаж: «Секрет фирмы», сайт бренда Линии

Город: Москва.

Москва. Для кого: для женщин.

Один из самых молодых брендов в подборке запустила дизайнер Юлия Николаева в конце 2024 года. До этого она развивала одноимённое ателье и выпускала капсульную коллекцию «Линия гуманитарного платья».

Первый дроп «Линий» получил название «Начала». В него вошли концептуальные вещи: геометричные фартуки, мятые топы и юбки, тонкий трикотаж, тёплые жакеты и летние пальто. Бренд ориентирован на женщин старше 30 лет. Создательница отмечала, что не делает вещи, трендовые у молодых девушек.

Mollis

© Коллаж: «Секрет фирмы», сайт Mollis

Город: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Красноярск.

Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Красноярск. Для кого: для женщин.

Этот бренд появился в 2012 году в Воронеже — именно там, а также в Тамбове находятся фабрики компании. Более подробную историю создания в марке не раскрывают.

Одежда бренда — женственная, простая и при этом умеренно яркая.

В ассортименте представлены как вещи на каждый день (например, оверсайз-рубашки, лонгсливы и шорты), так и более нарядная одежда: платья из пайеток, струящиеся юбки и эффектные жакеты.

Aim Clo

© Коллаж: «Секрет фирмы», сайт Aim Clo

Город: Новосибирск.

Новосибирск. Для кого: для женщин.

Новосибирский Aim Clo тоже начинался как семейный бизнес, только в отличие от других подобных брендов его основатель Никита Бушманов запустил марку в 2016 году не с женой, а с мамой.

Когда та выходила на пенсию, он предложил ей совместный проект: Никита придумывает модели, мама готовит образцы. Позже к ним присоединилась жена брата с опытом работы в продажах. Со временем родственники решили отказаться от сотрудничества с подрядчиками и в 2018-м запустили собственное производство.

Марка выпускает «долгоиграющие» элементы базового гардероба. В изделиях создатели придерживаются принципов минимализма: выбирают сдержанный крой и отказываются от кричащих акцентов.

Choux

© Коллаж: «Секрет фирмы», сайт Choux

Город: Москва, Санкт-Петербург.

Москва, Санкт-Петербург. Для кого: для женщин.

Для основательницы Choux Виктории Молдавской это не первый бизнес — до этого она запустила магазин с украшениями Viva La Vika. «Чукс» (в переводе с французского — «капуста») появился в 2021 году и сразу впечатлил блогеров и инфлюенсеров.

Основные тренды марки — многослойность и сочетание всего со всем.

В первую коллекцию Choux вошли футболки с забавными принтами, объёмные рубашки и свободные брюки, «мужские» пальто и базовый трикотаж. При этом бренд использует много цветов — вещи здесь не только базовых природных оттенков, но и более заметных: насыщенного красного и голубого, ярко-золотого, барби-розового.

Red September

© Коллаж: «Секрет фирмы», сайт Red September

Город: Москва, Санкт-Петербург.

Москва, Санкт-Петербург. Для кого: для мужчин и женщин.

Этот бренд в 2018 году запустила Ольга Васюкова, дизайнер одежды с опытом работе в польской компании LPP (Reserved и другие масс-маркет-бренды). В своей собственной марке она решила поставить во главу угла деконструкцию, игру с пропорциями и асимметричный крой.

Вещи марки очно не назовёшь базовыми — это яркие акцентные изделия, вокруг которых и строится образ.

Со временем бренд не только завоевал российский рынок, но и вышел на международный. В вещах от российских дизайнеров появлялись певица Билли Айлиш, актриса и певица Деми Ловато, а также модель и актриса Джулия Фокс.