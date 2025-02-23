Что нельзя делать после косметических инъекций

Действия, запрещенные после инъекций, перечислила в беседе с «Мослентой» косметолог Зухра Балакеримова. По ее словам, для того, чтобы получить наиболее хороший результат после процедуры, следует выполнять все рекомендации.

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Так, в первую очередь нужно избегать наклонов вниз в течение первых трех часов после процедуры, а также любых физических нагрузок.

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«Интенсивные действия с вашей стороны могут усилить кровообращение по всему телу, включая лицо. В результате есть риск ослабить процесс соединения филлера с нужной мышцей и получить менее выраженный эффект. Вот почему первое время после косметологической процедуры лучше находиться в расслабленном и спокойном положении», — пояснила она.

Кроме того, нельзя ложиться спать сразу после процедуры, так как это может привести к последующей асимметрии. Если речь идет о филерах в губы, то в данном случае есть риск оказать сильное воздействие на указанный участок и спровоцировать смещение.

«Кстати, после инъекций приведенного положения тела лучше избегать хотя бы в течение первых двух недель», — добавила эксперт.

Кроме того, следует отказаться от посещения бани, сауны и солярия, а также контролировать мимику.

«После инъекций на лице могут проявиться небольшие покраснения, что является следами от прокалывания кожи. Это абсолютно нормальное и временное явление, которое скоро исчезнет само. Просто переждите данный момент, отказавшись от использования косметики, способной проникнуть через микроранки внутрь и занести туда бактерии и микробы. Дайте своей коже хотя бы час для восстановления, а уже потом воспользуйтесь подручными средствами для наведения красоты», — заключила Балакеримова.

Ранее косметолог перечислила показания к инъекциям ботокса.