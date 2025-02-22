Названы прически, которые вредят волосам и коже головы

Стилист советует как можно реже делать такие укладки. Парикмахер Лилия Левина назвала причёски, которые негативно сказываются на здоровье волос и кожи головы. По словам эксперта, в первую очередь важно избегать частого использования утюжков, плоек и других горячих инструментов. Если такая необходимость всё же имеется, важно предварительно наносить на волосы термозащитное средство.

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Не менее вредны причёски, которые предполагают плотный начёс в прикорневой зоне. Благодаря им волосы действительно кажутся более густыми, но подобное механическое воздействие может стать причиной обламывания длины. Аналогичное воздействие оказывают дреды, тугие косы и хвосты.

Если и хочется сделать какое-нибудь плетение на голове, то необходимо обращаться к грамотному специалисту, который выполнит всё так, чтобы нагрузка на волосы была минимальной, – посоветовала стилист.